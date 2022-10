Co wpływa na cenę ubezpieczenia samochodu?

– Od początku roku, spodziewając się podwyżek cen, obserwujemy, że ceny OC mimo tego, że wszystko drożeje, galopująca inflacja, presja cenowa części zamiennych, presja płacowa, wszystko rośnie wokół nas, a ubezpieczenia OC nie rosną, wręcz przeciwnie tanieją. Mamy szereg czynników, które wpływają na cenę tego ubezpieczenia. Takimi klasycznymi elementami, które ubezpieczyciele biorą pod uwagę to oczywiście wiek kierowcy, wiek pojazdu, tzw. historia szkodowa, czyli liczba szkód jakie kierowca notował w ostatnim okresie, w ostatnich latach. Praktycznie to jest 5 lat, to okres, który jest badany. Mamy szereg elementów, które mogłyby wpłynąć na podniesienie cen ubezpieczeń OC, ale są skutecznie blokowane przez wojnę cenową i walkę o udziały w rynku ubezpieczycieli – mówi Michał Daniluk.

– Wydaje nam się, że zbliżamy się do końca tego czasu i możemy się spodziewać wzrostu kalibracji tych cen przynajmniej z początkiem nowego roku. Mamy do czynienia z wojną o udziały w rynku, najwięksi ubezpieczyciele bronią swojej pozycji. Obserwujemy także wejście na rynek nowych graczy, lżejszych kosztowo, to jest naturalna gra rynkowa. Dodatkowo dochodzą nowe elementy, które będą zmieniały formułę liczenia wyniku i wpływały na wycenę, czy antycypację, projektowanie zachowania kierowcy, a to wpływa na cenę ubezpieczenia. Jednym z istotniejszych jest fakt, że od 17 czerwca 2022 r. nastąpiła nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która daje ubezpieczycielowi prawo wglądu w liczbę punktów karnych kierowcy oraz wysokości mandatów i czy zostały one opłacone– dodaje Daniluk.

Michał Daniluk – Prezes Zarządu Punkta.pl