Zrównoważony rozwój czyli ESG

– ESG to jest nowa globalna idea gospodarowania, która ma sens wtedy kiedy wszyscy będziemy dążyć do tego, aby rozwój gospodarczy wyglądał w taki sposób żeby nie ograniczał rozwoju przyszłych pokoleń. To jest ta podstawowa idea, która jest charakterystyczna dla zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując obecne zasoby, narzędzia gospodarcze szukamy takich rozwiązań, aby przyszłe pokolenia były w stanie normalnie funkcjonować, aby mogły cieszyć się świadomym rozwojem, aby ta nasza globalna społeczność funkcjonowała jak najlepiej, cieszyła się zdrowiem i dobrym samopoczuciem – mówi Jolanta Okońska-Kubica.

Co to jest ślad węglowy?

– Ślad węglowy to bardzo ważny wskaźnik dla każdego przedsiębiorstwa, które chce dążyć do neutralności klimatycznej, które chce mieć wpływ na swoje oddziaływanie w kwestiach klimatu. Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, które przedsiębiorstwo uwalnia do atmosfery w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej ale również ślad węglowy liczony jest dla poszczególnych produktów – dodaje Okońska-Kubica.

Jolanta Okońska-Kubica – Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej