Co to jest patent?

– Można powiedzieć, że patent to jest taka umowa społeczna pomiędzy wynalazcą, a społeczeństwem służąca temu, żeby wynalazca chciał ujawnić swój wynalazek. Wynalazcy to osoby, które poświęcają swój czas, swoją kreatywność, energię i nieraz duże pieniądze żeby stworzyć coś innowacyjnego, coś czego jeszcze nie było, coś co ułatwi nam, jako społeczeństwu pewne czynności, coś co będzie pomocne i przydatne, Ujawnienie takiego wynalazku, pokazanie nowej maszyny, nowej technologii wiąże się z tym, że będzie ją można łatwo skopiować. Jeśli można łatwo ją skopiować to niekoniecznie wynalazca będzie tą osobą, która zarobi na wykorzystywaniu tej nowej technologii. Zatem aby to wynalazca mógł w pierwszej kolejności skorzystać finansowo ze swojego wynalazku jest właśnie system ochrony patentowej – mówi Aleksandra Wojakiewicz.

– Wynalazca po ujawnieniu wynalazku i spełnieniu pewnych warunków uzyskuje czasowy monopol na swoje rozwiązanie. Zwykle jest to 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku, później ten wynalazek wchodzi do stanu techniki i każdy może go kopiować – dodaje Wojakiewicz.

Aleksandra Wojakiewicz – rzeczniczka patentowa pracująca w Motorola Solutions.