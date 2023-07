Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Kamil Janiszewski, CRO Listonic.

Brand Loyalty Index

Bierzemy pod uwagę stosunek ilości wpisów na listach zakupów, które posiadają markę do tych, które marki nie posiadają w danej kategorii. Patrzymy, jak często ludzie zapisują produkt z marką, jak często pomijają tę markę na liście zakupów. Różnice są gigantyczne. Kiedy chcemy kupić wodę, to piszemy woda w 99 procentach przypadków, a gdy chcemy kupić jakiś lek, to w 1/3 ta marka się jednak pojawia. Różnice są bardzo duże i one są ciekawe dla producentów – mówi Kamil Janiszewski.

Analizowaliśmy 35 kategorii, w raporcie ograniczamy się do top 10. Te top 10 opisujemy bardziej szczegółowo. Analiza jest dosyć solidna. Analizujemy 2 lata zakupów Polaków. To jest około 87 milionów produktów na listach zakupów. Próbka badawcza jest naprawdę solidna. Pokazujemy poza Brand Loyalty Index też to, w których miesiącach dana kategoria jest popularna i czy przywiązanie do marki, różnych miesiącach się zwiększa albo zmniejsza – dodaje Janiszewski.