Wysoka inflacja, co dalej?

– Powodzenie polskich reform i podniesienie poziomu życia Polaków i pozycji gospodarczej na świecie powoduje wrażenie, że Polska płynie na niezatapialnej łodzi i w związku z tym możemy prawie dowolne działania podejmować, bo ta łódź i tak nie zatonie i przejdzie przez wszystkie trudne zawirowania. Sukces ostatnich 30 lat powoduje zbyt duże uspokojenie – mówi Jan Krzysztof Bielecki, polityk i ekonomista.

– W czasie pandemii szefowa MFW sama mówiła: „Wydawajcie pieniądze” i nawet powstała nowa teoria monetarna, jakoby teraz problem inflacji przestał istnieć, bo trzeba zaspokajać potrzeby ludzkie. Teraz pomału pojawia się to bardzo ciekawe pytanie, czy życie jest takie proste? Czy jest przekonanie, że teraz jest inaczej? Wygląda na to, że jak się czyta publikacje międzynarodowe, to widać, że co raz więcej osób mówi, przynajmniej tych, o poglądach centroprawicowych, że jednak może wróćmy do pewnych reguł bo inaczej będzie potężna nierównowaga na rynku – dodaje Bielecki.

Jan Krzysztof Bielecki - polityk i ekonomista, Prezes Rady Ministrów (1991)