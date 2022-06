Reklama

Silver tsunami

– Nasz społeczeństwo bardzo mocno się starzeje. Czy nam się to podoba, czy nie, to jest ogólnoświatowy trend. Porównując dane z Polski z danymi z Europy, mamy bardzo podobną sytuację. Już teraz mamy w Europie ponad 20% osób powyżej 65 roku życia. To jest zdecydowanie za dużo, ale tak jest. Już teraz ekonomiści nazywają ten trend silver tsunami i z tym musimy się pogodzić – mówi Igor Marczak.

Co zrobić żeby nam się żyło lepiej?

– Pytanie trudne bo odpowiedź powinna być wielopoziomowa. Od strony społecznej i socjologicznej, od strony biznesowej, służby zdrowia, finansowej itd. Tak naprawdę wchodzimy w każdą sferę naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Jako SeniorApp staramy się to śledzić bardzo mocno, badamy ten trend w Polsce żeby wiedzieć na jego temat jak najwięcej – odpowiada Marczak.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Igor Marczak – Założyciel i pomysłodawca w SeniorApp