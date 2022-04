Reklama

Reklama

Global Mentoring Walk

Idea Global Mentoring Walk jest bardzo prosta: podczas wspólnego spaceru uznani liderzy spotykają się z kobietami, które do tej roli aspirują. Lider doradza i wspiera swoją podopieczna. Dyskutują na temat swoich wyzwań zawodowych i dzielą się doświadczeniami, budując relację Mentor-Mentee. Ta relacja często nabiera charakteru długofalowego, a obie strony utrzymują regularny kontakt i kontynuują proces mentoringu we własnym zakresie.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Anna Gruszecka - trenerka Biznesu, Coach i Mentorka z 20 letnim doświadczeniem w biznesie oraz obszarze oceny potencjału i rozwoju talentów.

Od 14 lat wspiera organizacje oraz ludzi w rozwijaniu umiejętności miękkich, przywództwa i zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się w tematach związanych z budowaniem samoświadomości mocnych stron, efektywnej komunikacji i współpracy, świadomości różnic indywidualnych i zarządzaniem różnorodnością, budowaniem zespołów, doskonaleniem kompetencji przywódczych oraz budowaniem odporności psychicznej.

Iva Georgijew - Partnerka Deloitte, Przewodnicząca Rady Dyrektorów Deloitte Central Europe, Liderka Zespołu Cen Transferowych Deloitte w Europie Środkowej.

Na liście najlepszych doradców w zakresie Cen Transferowych prezentowanej przez Euromoney’s „Guide to the World’s Leading Transfer Pricing Advisors” oraz ITR „Best Women in Tax”

Bizneswoman Roku 2016 w kategorii „Kariera w korporacji” - konkursie organizowanym przez Sukces Pisany Szminką.

Iva Georgijew angażuje się aktywnie w rozwój różnorodności, kultury włączającej i dającej równe szanse. Jest założycielką i liderką Klubu SheXO Deloitte promującego rozwój cech przywódczych, networking oraz awans kobiet na stanowiska kierownicze. Współtworzy programy mentoringowe dla kobiet.

Anna Zawadzka - CEO & Founder w Better Academy, CEO & Founder BETTER LEADERS, CEO & Founder Planery dla dzieci