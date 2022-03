Reklama

Reklama

Czy polski biznes wie jak pomagać uchodźcom?

– Na szczęście są struktury, które są dobrze i mądrze zorganizowane. Corporate Connections jest takim przykładem. Nie jest to wiekowa struktura w Polsce ale bardzo dynamiczna i profesjonalnie zorganizowana. Są też struktury z ogromnymi tradycjami jak Pracodawcy RP, czy Polska Rada Biznesu, gdzie tradycja spotyka się z dynamiką, innowacyjnością, a przede wszystkim tym, co jest według mnie największą wartością Polaków, czyli na każdym poziomie przedsiębiorczością, gotowością do energicznego działania – mówi Rafał Sonik, polski przedsiębiorca.

Jak polski biznes pomaga ofiarom wojny w Ukrainie?

– Początek pomocy to zawsze jest ten pierwszy gest. Dziesięć dni temu usiedliśmy przy stole, zapadła decyzja, wpłacamy pieniądze na konto, następnie ruszamy z zakupami. Tak to się zaczęło, a później ruszyła pozytywnie rozumiana lawina pomocy. Nie pamiętam takiego okresu w Polsce, żeby tyle towarów krążyło po kraju, bo zbieraliśmy, co kto miał w magazynach, sklepach, hurtowniach; tysiące łóżek, materacy, kocy, poduszek, jedzenia – opowiada o organizacji pomocy uchodźcom Sonik.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Rafał Sonik – polski przedsiębiorca, kierowca w rajdach terenowych