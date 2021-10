W poniedziałek, 4 października 2021, doszło do sześciogodzinnej awarii platform: Facebook, Messenger, Whatsapp i Instagram, należących do Facebook Inc. Bez dostępu do tych mediów społecznościowych było ok. 3,5 mld użytkowników. Firma potwierdziła, że przyczyną awarii była "błędna zmiana konfiguracji". Co to oznacza w praktyce?

Jakie są konsekwencje finansowe tej awarii? Czego przedsiębiorcy mogą nauczyć się na błędach Facebooka?

Gościem Szymona Glonka (Infor.pl) jest Marcin Bójko, dziennikarz technologiczny i naukowy. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie"!