Potrzebne są systemowe rozwiązania na rzecz zapewnienia finansowania samorządom - mówi w rozmowie z DGP w czasie kongresu Perły Samorządu Dionizy Smoleń, partner w PwC Polska.

Czy samorząd w Polsce potrzebuje ustrojowej reformy?

- W toku naszej panelowej rozmowy doszliśmy do wniosku, że potrzebne są systemowe rozwiązania na rzecz zapewnienia finansowania samorządom. Takim fundamentem tego finansowania są dochody własne samorządów – wyjaśnia w rozmowie Dionizy Smoleń.

- Jest to potrzebne, aby samorządy miał przewidywalność co do dochodów, aby dzięki temu mogły prowadzić swoją politykę rozwoju – dodaje.

