Podczas gali, która odbyła się pierwszego dnia Kongresu Perły Samorządu 2024 w Muzeum Miasta Gdynia, zostały wręczone wyróżnienia specjalne. Przyznała je Polska Grupa Biogazowa, część grupy TotalEnergies, za współpracę przy rozwijaniu biogazowni w Polsce

– Wyróżnienia są gminom przyznawane za wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, a także nieocenione wsparcie na etapie projektowym, w szczególności w zakresie usprawniania procesów administracyjnych, które umożliwiło budowę biogazowni – powiedział podczas uroczystości Marcin Karkocha, dyrektor ds. zaopatrzenia, logistyki i ochrony środowiska w Polskiej Grupie Biogazowej (PGB).

Jak dodał, jest to również podkreślenie i docenienie aktywności oraz realizacji kluczowych inicjatyw społecznych i infrastrukturalnych. Dzięki nim stało się możliwe przetwarzanie bioodpadów na zieloną energię, zasilającą wiele gospodarstw domowych w całej Polsce.

Marcin Karkocha podziękował również gminom za dotychczasowe działania i podkreślił, że ma nadzieję na dalszą współpracę, która przyniesie jeszcze większe możliwości zastępowania emisyjnych źródeł czystą energią odnawialną.

Liczne korzyści i cenne wsparcie

Jako pierwsza została przez Polską Grupę Biogazową (PGB) wyróżniona gmina Kocierzew Południowy, w województwie łódzkim. Nagrodę odebrała wójt Agnieszka Wojda, która – dziękując za nią – nie kryła zaskoczenia. Biogazownia rolnicza zbudowana w gminie we współpracy z PGB ma moc 1MW i wydajność 4380 tys. m sześc./r. Inwestycja kosztowała 15 mln zł. Jak powiedziała Agnieszka Wojda, nagroda jest zaszczytnym wyróżnieniem ze względu na cel, któremu służy zrealizowana inwestycja.

– Funkcjonuje ona już od dwóch lat, przynosząc korzyści nie tylko samorządowi, lecz także mieszkańcom – zaznaczyła, zwracając również uwagę na bardzo udaną współpracę z inwestorem już od pierwszego dnia realizacji przedsięwzięcia. Wśród korzyści, jakie ono przyniosło, są wpływy z podatków, które zyskał samorząd.

– Nie zapominajmy, że inwestycja jest dziełem dużego inwestora. Dzięki temu wpływy do naszego budżetu z tego tytułu są znaczące – komentowała wójt w wywiadzie po otrzymaniu nagrody, podkreślając, że biogazownia służy też lokalnym rolnikom. Mają oni możliwość nie tylko oddawania do niej swoich odpadów, lecz także pozyskiwania z niej surowca w postaci pofermentu jako pozostałości po produkcji biogazu cechującego się wysoką wartością nawozową, zbliżoną do nawozów naturalnych.

– Współpraca w tym zakresie również układa się bardzo dobrze – powiedziała Agnieszka Wojda, nie kryjąc, że realizacja tego rodzaju przedsięwzięć jest też wyzwaniem. Głównie z powodu niskiej świadomości na ich temat. Dlatego ważny jest dialog na etapie planowania i powstawania projektu.

– I tu znów wspomnę o dobrej współpracy z przedstawicielami firmy, którzy na bieżąco starali się rozwiązywać każdy problem. Tak jest do dziś – podkreśliła Agnieszka Wojda.

Drugie wyróżnienie przypadło miastu i gminie Wysoka z województwa wielkopolskiego. Nagrodę odebrał burmistrz Artur Kłysz. Jak mówił, współpraca przy realizacji takiego przedsięwzięcia jest bardzo ważna dla powodzenia projektu.

– Byłem zaskoczony, gdy się dowiedziałem, jak długo trwa proces inwestycyjny związany z budową biogazowni. Jaki jest intensywny i szczegółowy. I jak w jego realizacji może być pomocna gmina – opowiadał, również podkreślając, że tego rodzaju inwestycja służy nie tylko samorządowi, lecz także mieszkańcom, biznesowi, że napędza lokalną gospodarkę. Dlatego warto na nią postawić.

– Daje oczywiście wpływy z podatku, co jest z korzyścią dla gminy, która zyskuje dodatkowe źródło dochodu. Jeśli chodzi natomiast o rolników, to mają gdzie oddawać wyprodukowane w swoim gospodarstwie odpady – wyliczał Artur Kłysz, zaznaczając, że dzięki dialogowi dotyczącemu inwestycji, prowadzonemu od samego początku, mieszkańcy nie byli przeciwni przedsięwzięciu.

– Jeśli już, to opory były ze strony społeczności sąsiednich gmin. Ale my, jako włodarze, jesteśmy po to, by te negatywne nastroje tonować. Dlatego odbyło się wiele spotkań z radnymi, sołtysami i mieszkańcami, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie mieli oni co do budowy biogazowni. Pomocny był przy tym inwestor, z którym współpraca trwa do dziś. Każdy może przyjść, by poznać inwestycje, przekonać się, że nie psuje ona powietrza w okolicy, a daje zieloną energię, ważną z punktu widzenia dążenia do zeroemisyjności – podkreślił Artur Kłysz, wspominając również, że dziś inwestor angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności, m.in. szkół czy ochotniczej straży pożarnej.

Mieszkańcy gminy Wysoka dzięki inwestycji zyskali też nową drogę dojazdową.

– Są już wnioski o wydanie decyzji środowiskowych na budowę kolejnej biogazowni. Jeszcze większej niż ta, która funkcjonuje w naszej gminie – powiedział Artur Kłysz, dodając, że gmina postawiła sobie za cel, by być zielona, dlatego są planowane projekty, które umożliwią jego osiągnięcie.

– Mamy już 11 turbin wiatrowych, a kolejne kilkanaście jest w planach. Mamy też wydane decyzje środowiskowe na kilkaset hektarów pod budowę farm fotowoltaicznych – wyliczył Artur Kłysz.

Jak powiedział, czeka tylko na stworzenie lepszych możliwości przez państwo, które ma problem z przyjęciem energii z OZE do systemu energetycznego.

Trzecie wyróżnienie związane z realizacją biogazowni, wręczone podczas Kongresu Perły Samorządu 2024, otrzymała gmina Baćkowice w województwie świętokrzyskim, którą reprezentował Marian Partyka, wójt.

Kolejne inwestycje

Działalność PGB została zapoczątkowana w 2007 r. z inicjatywy osób mających wieloletnie i bogate doświadczenie w obszarze energetyki odnawialnej. Głównym obszarem działalności jest produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego oraz świadczenie usług powiązanych z sektorem odnawialnych źródeł energii. W 2021 r. została ona rozszerzona o produkcję energii z farm fotowoltaicznych. Od 2023 r. PGB jest częścią globalnej firmy TotalEnergies, będącej największym producentem biometanu we Francji i liderem w dziedzinie wytwarzania biogazu na rynku europejskim. PGB zatrudnia obecnie ponad 170 osób. Jest właścicielem i operatorem 18 biogazowni rolniczych o łącznej mocy 19 MW oraz 6 farm fotowoltaicznych o mocy 2,2 MW. Dwie kolejne biogazownie są w budowie. Pierwsza została zaplanowana w Półwsi, w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie pod koniec roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego. Ta kogeneracyjna jednostka o mocy 1 MW, której uruchomienie zaplanowano na IV kw. 2024 r., umożliwi wprowadzenie odnawialnej energii do krajowej sieci energetycznej. Każdego roku będzie produkowała ponad 8,3 GWh energii elektrycznej i niemal 8 GWhTh ciepła. Druga biogazownia powstanie w Bagdadzie, w województwie wielkopolskim. Ponadto PGB ma ponad 30 projektów w przygotowaniu.

Polska Grupa Biogazowa od lat ściśle współpracuje z samorządami

Na nagrodzenie zasłużyły naszym zdaniem osoby, które angażują się w pracę na rzecz środowiska oraz które prowadzą swoje gminy w kierunku zrównoważonego rozwoju. Chcemy w ten sposób podkreślić i docenić aktywność oraz realizację kluczowych inicjatyw społecznych i infrastrukturalnych. Jednakże, gdybyśmy chcieli wyróżnić wszystkich samorządowców, którzy wspierają nas swoimi działaniami, mogłoby zabraknąć statuetek. Dlatego jako Polska Grupa Biogazowa chcemy serdecznie podziękować wszystkim życzliwym nam osobom, które należą do jednostek samorządu terytorialnego. Wasze wsparcie jest bezcenne.

Współpraca pomiędzy JST a PGB dotyczy głównie trzech etapów. Na samym początku trzeba znaleźć odpowiedni teren pod budowę biogazowni oraz otrzymać zgodę środowiskową. Szczególnie właśnie w tym miejscu, czyli na etapie projektowym, bliska współpraca może przyspieszyć pewne procesy formalne i administracyjne nawet o kilka lat. Równie ważne jest to, aby odpowiednio się wsłuchać w głos lokalnej społeczności i podejmować takie decyzje, żeby procesy budowy ani samej eksploatacji biogazowni nie wpływały negatywnie na codzienne życie mieszkańców. Właśnie z tych powodów zdecydowaliśmy się na szczególne wyróżnienia dla burmistrza gminy i miasta Wysoka (woj. wielkopolskie), pana Artura Kłysza, wójta gminy Kocierzew Południowy (woj. łódzkie), pani Agnieszki Wojdy, oraz wójta gminy Baćkowice (woj. świętokrzyskie), pana Mariana Partyki. Są to osoby, o których z całym przekonaniem możemy powiedzieć, że zasługują na nagrodę.

Warto podkreślić, że mamy 18 biogazowni na terenie całego kraju oraz kilkanaście innych inwestycji. Dlatego zależy nam na dobrej komunikacji w każdym regionie Polski. To wymaga dużego wkładu oraz zaangażowania z naszej strony, jednak wierzymy, że dzięki temu będziemy w stanie nadal komunikować się z podmiotami zewnętrznymi na bardzo wysokim poziomie oraz w przyszłości być przykładem dla innych firm. Jesteśmy przekonani, że kolejny rok wyłoni nowe perły i wspaniałych ludzi, chętnych do podejmowania prac na rzecz środowiska. A dla nas będzie zaszczytem ponowne spotkanie w Gdyni i wręczenie włodarzom specjalnych wyróżnień.

