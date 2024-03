Początkowo samorządy samodzielnie budowały swoje bazy danych i tworzyły własne aplikacje, wspomagające usługi dla mieszkańców. Dopiero kilka lat temu pojawiły się rozwiązania na poziomie ministerialnym, z którymi samorządy chciały się integrować. Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce skutecznie przeprowadziło płatności za odpady w aplikacji mObywatel. Oczekujemy większej integracji usług na styku samorząd–państwo, choćby długo wyczekiwanych e-Doręczeń, czy też EZD RP, które współtworzyliśmy w Gdyni jako tzw. betatesterzy. Te rozwiązania już są, ale wciąż wymagają nieustannego udoskonalania, by urząd taki jak nasz, który przyjmuje ponad 300 tys. przesyłek rocznie, mógł z nich skorzystać.

Wydaje się, że na szczeblu centralnym jest coraz większe zrozumienie dla tego sektora. Niedawno w Gdyni minister Michał Gramatyka (wiceminister cyfryzacji – red.) zapowiadał uruchomienie środków na cyfryzację w samorządach.

Nie zapominamy w Gdyni o mieszkańcach, którzy chcą przyjść do urzędu i tradycyjnie spotkać się z urzędnikiem twarzą w twarz, każdą sprawę można tak załatwić i długo, długo tak pozostanie, ale oczekiwania coraz większej liczby mieszkańców są takie, by mogli wszystkich formalności dokonywać, nie wychodząc z domu, najlepiej jednym kliknięciem na własnym komputerze albo smartfonie. Wprowadzenie systemów e-administracji umożliwia mieszkańcom Gdyni załatwianie wielu spraw urzędowych online, bez konieczności fizycznego stawiania się w urzędzie. Elektroniczne formularze, podania i inne rozwiązania pozwalają na oszczędność czasu i zwiększenie wygody w kontaktach z administracją. Wspieramy cyfrowe płatności, umożliwiając mieszkańcom dokonywanie opłat za usługi komunalne, bilety komunikacji publicznej czy parkowanie poprzez aplikacje mobilne. Dążymy do tego, by większość spraw faktycznie można było załatwić bez wychodzenia z domu, ale trzeba pamiętać, że spora część czynności podejmowanych w urzędach gmin to zadania zlecone centralnie, takie jak: wydawanie dowodów osobistych, rejestracja pojazdów itp.

Działamy tu w systemach zintegrowanych centralnie i jesteśmy uzależnieni od gotowych rozwiązań. Liczymy, że te rozwiązania będą się rozwijać tak szybko, byśmy nie zostawali w tyle za tym, co proponowane jest klientom banków czy sklepów internetowych, czy choćby tego, co oferujemy mieszkańcom jako samorząd.