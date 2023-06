XI edycja rankingu Perły Samorządu stała się okazją do spotkania w Gdyni i rozmów o wyzwaniach, jakie stanęły przed gminami. A przede wszystkim do poszukiwania najlepszych rozwiązań

Jeżeli myślimy o nowoczesnym państwie i społeczeństwie, jeżeli myślimy o tym, żeby tworzyć bogactwo, żeby je utrwalać i pomnażać, to nie da się tego robić tylko na poziomie centralnym – mówił Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, otwierając tegoroczny kongres Perły Samorządu w Gdyni. – Ogromna część tego bogactwa powstaje we wspólnotach lokalnych. I banalny wniosek jest taki, że bez traktowania wspólnot lokalnych jako świetnej inwestycji nie da się tego bogactwa tworzyć i pomnażać. Ale żeby ono mogło być tworzone i pomnażane w samorządach i we wspólnotach, samorządom są potrzebne środki, narzędzia, możliwości, przestrzeń. Niestety jest takie wrażenie, że trochę tego wszystkiego brakuje, więc chciałbym życzyć państwu tej przestrzeni i żeby tych możliwości w samorządach wreszcie pojawiło się więcej.

Podczas kongresowych dyskusji pojawiły się tematy, którymi żyje samorząd. Zarówno te najbardziej praktyczne, jak finansowanie poszczególnych zadań czy pomysły na najskuteczniejsze rozwiązania problemów, jak i te generalne. A wśród nich na pierwsze miejsce wysuwa się kwestia relacji władz centralnych i samorządowych.

– Ostatnie lata to czas, w którym bardzo silnie postępuje proces centralizacji państwa. Kiedy różnymi praktycznymi rozwiązaniami samorząd redukowany jest do roli administratora; do roli nie tyle kreatora polityk lokalnych, nie tyle kreatora przestrzeni debaty i działania w ważnych sprawach, które definiują na co dzień mieszkańcy, ile do struktury reaktywnej, która wchodzi coraz częściej w przestrzeń bieżącego administrowania, funkcjonowania nie na miarę aspiracji, oczekiwań, standardu, do którego mieszkańcy się przyzwyczaili. Ostatnie lata to też czas bardzo świadomej polityki ograniczającej finanse samorządowe – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, współgospodarz kongresu. – Dzisiaj stajemy przed dylematami, którymi polski samorząd nie zajmował się od lat. I dzisiaj chociaż nominalnie nasze budżety są wysokie, to biorąc pod uwagę zakres świadczonych działań na rzecz wspólnot lokalnych, są to budżety w dramatycznej sytuacji. Wierzę w to, że będziemy szukać pozytywnych rozwiązań – dodał.

Wypracowywaniu dobrych praktyk służyły zarówno dyskusje panelowe, jak i cały dzień warsztatów prowadzonych przez specjalistów PwC Polska (zastosowanie analityki i sztucznej inteligencji w samorządach) i Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners (orzecznictwo dotyczące spraw samorządowych).

Kongres to jednak nie tylko przestrzeń rozmów specjalistów, lecz także spotkanie praktyków, którzy od lat radzą sobie świetnie z wyzwaniami. Po raz kolejny we współpracy z PwC nagrodziliśmy najlepsze polskie gminy. Perłami Samorządu w tym roku zostały: Poznań (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców), Sopot (miasta do 100 tys. mieszkańców), Wasilków (gminy miejsko-wiejskie) i Iława (gminy wiejskie). Zwycięzcom gratulujemy, wszystkich zachęcamy do dalszych wysiłków. ©℗

