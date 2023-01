Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1897) Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z 13 grudnia 2022 r.

Stan klęski żywiołowej Stan pogotowia Stan zagrożenia

Działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują:– wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy;– starosta – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu. – zwiększenie liczby pracowników lub funkcjonariuszy stanowiących obsadę centrów zarządzania kryzysowego;– raportowanie doraźne, sytuacyjne i okresowe;– całodobowe dyżury w urzędach i obiektach infrastruktury krytycznej;– zwoływanie posiedzeń zespołów zarządzania kryzysowego w celu dokonania oceny zagrożenia;– wydawanie dodatkowych komunikatów i ostrzeżeń dla ludności. – wykonywanie poleceń prezesa Rady Ministrów, właściwego ministra lub wojewody (patrz: Polecenia wydawane organom samorządu terytorialnego);– zapewnienie dostępności niezbędnej kadry i pracowników z możliwością wezwania do wykonywania czynności służbowych w miejscu pracy w godzinach pozasłużbowych;– przygotowanie zapasowych, w tym mobilnych stanowisk pracy dla kadry kierowniczej i zabezpieczającej, do natychmiastowego uruchomienia, przejście na te stanowiska pracy, jeśli urząd utracił lub ma ograniczone możliwości pracy w stałej siedzibie.

Stan klęski żywiołowej

Działania prowadzone w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia koordynują:– wójt, burmistrz, prezydent miasta – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze jednej gminy;– starosta – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu.

Gmina Powiat Starosta może występować do kierowników innych podmiotów działających na obszarze powiatu, z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. W razie odmowy wykonania tych czynności lub ich niewłaściwego wykonywania starosta niezwłocznie zawiadamia organ, któremu podlega kierownik lub który sprawuje nadzór nad nim.W razie niezdolności do koordynowania lub niewłaściwego koordynowania działań prowadzonych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego terytorialnie wojewody, może w drodze decyzji administracyjnej orzec o przejęciu zadań starosty przez wojewodę, na czas określony, w zakresie niezbędnym do koordynowania działań prowadzonych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zawiadamiając o tym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) może:– wydawać polecenia wiążące organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze gminy;– występować do kierowników innych jednostek organizacyjnych, działających na obszarze gminy, z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. W razie odmowy wykonania tych czynności lub ich niewłaściwego wykonywania wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie zawiadamia organ, któremu podlega kierownik lub który sprawuje nadzór nad nim. Właściwy miejscowo starosta może:– wydawać polecenia wiążące wójtom (burmistrzom, prezydentom miast niebędących miastami na prawach powiatu), kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez powiat, kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze powiatu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze powiatu;– występować do kierowników innych jednostek organizacyjnych, działających na obszarze powiatu, z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. W razie odmowy wykonania tych czynności lub ich niewłaściwego wykonywania starosta niezwłocznie zawiadamia organ, któremu podlega kierownik lub który sprawuje nadzór nad nim.

Województwo

Właściwy wojewoda koordynuje działania prowadzone w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze województwa. Wojewodzie są podporządkowane organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej działające na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań na obszarze województwa.

W razie niezdolności do koordynowania lub niewłaściwego koordynowania działań prowadzonych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia właściwy minister może zawiesić uprawnienia wojewody oraz wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami.

Więcej niż jedno województwo

W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia wojewoda z inicjatywy własnej lub na wniosek starosty może zawiesić uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami. W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżeniaskutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia wojewoda może zawiesić uprawnienia starosty oraz wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami. Właściwy minister lub minister wyznaczony przez prezesa Rady Ministrów koordynuje działania prowadzone w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa.

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starości albo pełnomocnicy są obowiązani do współdziałania i wzajemnego przekazywania informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania.

Województwo Polecenia wydawane organom samorządu terytorialnego

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa – działaniami kieruje wojewoda, któremu podporządkowane są organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa działające na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań na obszarze województwa. W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia właściwy minister może zawiesić uprawnienia wojewody oraz wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej oraz w celu odpowiednio przeciwdziałania zaistniałemu zagrożeniu lub skutkom klęski żywiołowej, lub ich usunięcia prezes Rady Ministrów, właściwy minister (z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody), wojewoda (o wydanych poleceniach niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych) mogą wydawać polecenia obowiązujące organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zadania nałożone w tym trybie realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Więcej niż jedno województwo – polecenia wydawane organom samorządu terytorialnego W razie odmowy wykonania polecenia przez organy samorządu terytorialnego prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego terytorialnie wojewody, może w drodze decyzji administracyjnej orzec o przejęciu zadań organów samorządu terytorialnego przez wojewodę, na czas określony, w zakresie niezbędnym do wykonania polecenia lub realizacji zadań koordynacyjnych wynikających z obowiązywania jednego ze stanów, zawiadamiając o tym ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na decyzję przysługuje skarga do sądu administracyjnego w przyspieszonej procedurze określonej w ustawie. Wojewoda, w celu wykonywania zadań organów samorządu terytorialnego, które przejął, może wyznaczyć pełnomocnika. Koszty wykonywania zadań pełnomocnika pokrywa się z budżetu właściwego wojewody. Organy jednostki samorządu terytorialnego, w której został powołany pełnomocnik, są obowiązane współpracować z pełnomocnikiem i zapewnić mu niezbędne warunki wykonywania jego zadań. Obsługę pełnomocnika zapewnia urząd danej jednostki samorządu terytorialnego.