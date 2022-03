Dzięki ustawie wyeliminowano większość barier związanych z pozyskaniem pomocy publicznej dystrybuowanej za pośrednictwem SSE. Przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) nie musiały już przenosić się do stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania. Zlikwidowana została długotrwała i kosztowna dla przedsiębiorców procedura zmiany granic SSE. Nowe zasady przyznawania ulg umożliwiły skorzystanie ze zwolnień z podatku dochodowego większej liczbie mikro, małych i średnich firm, które nie dysponując dostatecznym kapitałem, nie mogły dotychczas skorzystać z tego przywileju. Preferencje podatkowe zostały uzależnione nie tylko od miejsca inwestycji, ale również od jej specyfiki i jakości tworzonych miejsc pracy. Większe wsparcie otrzymały miejsca o wyższym bezrobociu, w małych i średnich miastach tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Przyjęte zasady stymulowały powstawanie nowych firm w słabiej rozwiniętych gminach, które nie były w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów. Przyspieszono też proces motywowania firm. We wszystkich aktywnych inwestycyjnie samorządach, w szczególności na gruntach prywatnych, skrócono czas wydawania decyzji inwestorskich i decyzji o wsparciu. Co bardzo istotne, zniesiono reżim czasowy funkcjonowania stref. Ustalono, że będą one działały bezterminowo. Decyzja o wsparciu, którą w miejsce zezwolenia na działalność w SSE otrzymają przedsiębiorcy, wydawana będzie na 10, 12 lub 15 lat.

Polska Strefa Inwestycji to dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu główny partner, a zarazem narzędzie marketingowe pozwalające skutecznie realizować działania statutowe agencji. Główne z nich to wsparcie inwestycji w kraju i ekspansji zagranicznej przedsiębiorców oraz działania polegające na internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Oparte są one z jednej strony na współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, z drugiej zaś na zbudowanej przed laty, w ramach porozumień z marszałkami województw, sieci Regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów.

Współpraca PAIH z jej partnerami regionalnymi zaowocowała wieloma wspólnymi projektami. „Invest in Gmina” to wzorcowy gminny portal internetowy pozwalający samorządom dotrzeć do zainteresowanych ich ofertą inwestycyjną przedsiębiorców . Projekt ten jest wynikiem wieloletniej polityki PAIH w zakresie standaryzacji procesu obsługi inwestorów i budowania jej marki. Powstał on na bazie projektów „Invest in Poland” i „Invest in Region”.

Następny projekt - „Grunt na Medal” jest ogólnopolskim konkursem promującym najlepsze tereny inwestycyjne w Polsce. W 2021 r. odbyła się już jego IX edycja, do której zgłoszono 164 terenów inwestycyjnych położonych w 120 gminach. Każda z tych lokalizacji spełniała standardy oferty inwestycyjnej opracowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Należy podkreślić też, że w związku z korektą ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w konkursie po raz pierwszy mogły brać udział tereny inwestycyjne będące pod opieką stref. To istotna jakościowa zmiana, która wpłynęła na podniesienie poziomu zgłaszanych do konkursu ofert.

Kolejny sztandarowy produkt agencji to „Generator Ofert Inwestycyjnych” - internetowa baza terenów inwestycyjnych wykorzystywanych do realizacji projektów prowadzonych przez PAIH. Samorządy mogą samodzielnie zamieszczać w niej oferty typu greenfield, brownfield, informacje dla sektora turystycznego czy też dane dotyczące dostępnych w gminie powierzchni biurowych. Aktualnie w generatorze znajduje się ok. 1100 ofert. Istotne jest to, że każda z nich spełnia standardy PAIH, a pracownicy Centrum Inwestycji dbają o to, by była kompletna i aktualna. Należy zaznaczyć, że tylko w 2021 r. do nowych 64 projektów inwestycyjnych rozpoczętych przez agencję przekazano ponad 600 ofert z generatora.