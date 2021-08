„W Czarnym Borze przekonywanie do ekologii zaczyna się od zachęt i ostrzeżeń. Kary to ostateczność” – DGP nr 149 z 4 sierpnia 2021 r.

Odpadowa godzina zero wybiła w Ełku 1 czerwca 2020 r. – Ale miasto już w kwietniu 2020 r. wysłało mieszkańcom informacje na temat zmian – informuje nas Paweł Górski, kierownik referatu gospodarki odpadami ełckiego urzędu miasta. Sprawne działanie utrudniała w tym czasie pandemia, więc zdecydowano, że urzędnicy dotrą do każdego mieszkania w mieście osobiście i przekażą pakiet ulotek i akcesoriów mających pomóc w poprawnej segregacji. W akcję włączonych zostało kilkunastu pracowników urzędu. Nie korzystano z pomocy poczty czy innych firm kurierskich.

W Czarnym Borze przekonywanie do ekologii zaczyna się od zachęt i ostrzeżeń. Kary to ostateczność [Perły samorządu 2021]

W sumie rozdano ponad 20 tys. zestawów informacji. Znajdowały się w nich: pismo od prezydenta, broszura informacyjna – zawierająca najważniejsze zasady postępowania z odpadami według obowiązujących przepisów , ulotka informacyjna, małe naklejki samoprzylepne na domowe pojemniki na śmieci i większe na zewnętrzne śmietniki. Zostały one wykonane z dobrej jakości materiałów i jak zapewnia Paweł Górski, do dzisiaj nie blakną i nie odklejają się. Nie zabrakło także magnesów na lodówkę z obrazem kolorowych pojemników, zgodnym z nowym systemem segregacji odpadów.

Miasto postawiło też na działania w internecie. Zmieniona została strona www.czystyelk.pl – podano na niej w przystępny sposób niezbędne informacje dotyczące zasad segregacji oraz odbioru odpadów poszczególnych frakcji, a także zamieszczono akty prawne i umożliwiono mieszkańcom zadawanie pytań. Ze strony można też było pobrać kalendarz, z którego wynikało, jakiego dnia jaki rodzaj odpadów jest odbierany (ci mieszkańcy, którzy mimo pandemii musieli odwiedzić urząd, mogli otrzymać również papierowe kalendarze ścienne zawierające zasady segregacji). Powstała też działająca do dzisiaj aplikacja mobilna „Ełk segreguje”. Znajduje się w niej m.in. wyszukiwarka odpadów. Można też rozwiązać odpadowy quiz i w ten sposób sprawdzić, czy wiedza o segregacji jest poprawna. W okresie zmian miasto dbało też o to, by informacje znalazły się mediach publicznych. Przygotowało tematyczny film i animację.

Cała kampania kosztowała ok. 100 tys. zł. Na zewnątrz zlecano to, co nie mogło być wykonane własnymi siłami, np. druk naklejek, wykonanie magnesów czy stworzenie aplikacji. W przygotowaniu kampanii pomagała jednostka organizacyjna gminy – Centrum Edukacji Ekologicznej. Ono też w pierwszym okresie prowadziło stronę „Czysty Ełk”. Z Centrum związane są też dalsze plany edukacji w zakresie odpadów. Już w tym roku szkolenie mają przejść uczniowie wszystkich klas trzecich miejskich podstawówek, a w kolejnych latach takie lekcje przewiduje się dla klas pierwszych i drugich. Nauczenie młodych ełczan segregacji z pewnością się przyda, bo obecnie do zmieszanych śmieci trafia, mimo zmasowane akcji edukacyjnej, wciąż ok. 57 proc. odpadów komunalnych.