1 marca startuje konkurs Samorządowy lider komunikacji i promocji organizowany przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. W tej edycji konkursu postanowiliśmy skupić się na kampaniach promocyjnych i komunikacyjnych, czyli działaniach, za pomocą których samorząd stara się dotrzeć do odbiorców (mieszkańców lub ich wybranej grupy, przedsiębiorców, interesantów, inwestorów, innych samorządów, władzy centralnej etc.) z konkretnym komunikatem. Jeśli Państwa jednostka próbowała przekonać do segregacji śmieci lub angażowania się w wolontariat i taka kampania miała wspólne hasło czy przekaz, to kwalifikuje się do naszego konkursu, nieważne ile elementów w sobie łączyła (np. film promocyjny, plakaty, czy performance).