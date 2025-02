W tym roku mija 35 lat od powstania Krajowej Izby Gospodarczej. Za nami wiele lat sukcesów, a przed nami jeszcze więcej pracy na rzecz polskich przedsiębiorców – mówi prezydent i jeden z założycieli KIG, Andrzej Arendarski. Tegoroczny jubileusz Krajowej Izby Gospodarczej będzie obchodzony pod hasłem Przyszłość Jest Wspólnotą.

Wielkie święto z udziałem Noblisty w dziedzinie ekonomii

Centralnym punktem obchodów 35-lecia Krajowej Izby Gospodarczej będzie konferencja organizowana w dniu 28 lutego w Warszawie. Nie zabraknie na niej znamienitych gości: przedstawicieli władz państwowych, przedsiębiorców, myślicieli, naukowców oraz przyjaciół, którzy przez wszystkie te lata wspierali Krajową Izbę Gospodarczą. Gościem specjalnym wydarzenia będzie laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii – Daron Acemoglu.

Podczas dyskusji panelowych porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi o wyzwaniach zmieniającego się świata, takich jak: geopolityka, migracje, zmiany klimatu, nowe technologie i sztuczna inteligencja, a wszystko to w kontekście wiodącego tematu w działalności KIG, jakim jest gospodarka.

Uroczysta konferencja z okazji 35-lecia KIG, poprzedzona będzie spotkaniem liderów Eurochambres, czyli Europejskiego Związku Izb Przemysłu i Handlu, reprezentującego ponad 20 milionów przedsiębiorstw.

KIG już 35 lat wspiera polskich przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza od 1990 roku aktywnie działa na rzecz wzmocnienia pozycji polskiego biznesu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przez ostatnie 35 lat KIG pokonywała kolejne wyzwania społeczne, polityczne i gospodarcze, reprezentując interesy przedsiębiorców oraz prowadząc liczne projekty wzmacniające przewagi konkurencyjne firm.

Z naszego wieloletniego już doświadczenia wynika, że tylko poprzez świadome i solidarne działania jesteśmy w stanie wychodzić naprzeciw wyzwaniom współczesności, ale również to, co jest zagrożeniem, przekuwać w naszą przewagę. To właśnie we wspólnocie myśli, interesów, doświadczeń i narracji widzimy receptę na dzisiejsze trudności, z którymi borykamy się jako przedsiębiorcy, obywatele czy po prostu jako ludzie – mówi Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

To właśnie pod hasłem Przyszłość jest Wspólnotą KIG będzie obchodziła swoje 35-lecie. Co kryje się za tą myślą? Krajowa Izba Gospodarcza jako największa organizacja samorządu gospodarczego w Polsce swoją działalność prowadzi w oparciu o izby gospodarcze i zrzeszenia pracodawców w całym kraju. W ten sposób KIG jest swoistym centrum życia gospodarczego w Polsce, gdzie głosy przedsiębiorców z całego kraju nabierają wyrazistego i solidarnego charakteru.

Reprezentujemy różne perspektywy i interesy naszych członków, ale to co ważne: wspieramy je naszą merytoryczną wiedzą, doświadczeniem i wreszcie metodami działania, które konsekwentnie wypracowaliśmy przez ostatnie dekady. KIG jest miejscem, w którym można rozwiązywać problemy polskich przedsiębiorców i rozwijać potencjał firm, chociażby przez udział w ekspansji zagranicznej – podsumowuje Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej.

Sukcesy wielu firm nie byłyby możliwe, gdyby nie wspólne, skoordynowane i przemyślane działanie. Dlatego liderzy Krajowej Izby Gospodarczej zgodnie zapowiadają dalszą intensywną, ale zawsze wspólnotową pracę na rzecz rozwoju.

35 lat aktywności Krajowej Izby Gospodarczej to konkretne osiągnięcia – nie tylko KIG jako instytucji, ale przede wszystkim firm, które otrzymały nasze wsparcie lub korzystały z naszych usług. To między innymi dzięki działalności KIG polskie firmy obecne są na zagranicznych rynkach w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej. Zorganizowaliśmy już ponad 1000 misji zagranicznych. Wydajemy karnety ATA i legalizujemy dokumenty i wydajemy świadectwa pochodzenia. Krajowa Izba Gospodarcza to też bieżąca praca, monitoring i analiza gospodarki. Około 2000 opinii do projektów ustaw naszego autorstwa trafiło do parlamentu czy rządu w ramach konsultacji. Od dwóch lat KIG prowadzi platformę cross-border.pl, która znacząco ułatwia polskim przedsiębiorcom, zwłaszcza MŚP, wchodzenie na europejskie rynki. Jest także liderem wsparcia przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, m.in. w ramach projektu esgstandard.pl czy Szkoła ESG.