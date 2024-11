Comarch od prawie dekady organizuje spotkania z klientami korzystającymi z systemu Comarch ERP Optima. To doskonała okazja nie tylko do zdobycia wiedzy o nowościach w oprogramowaniu, lecz także do wymiany doświadczeń i omówienia wyzwań, przed którymi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie inaczej będzie w tym roku. Konferencja, która ponownie odbędzie się w formule online, obfituje w prelekcje i prezentacje poświęcone najważniejszym wyzwaniom i szansom, które czekają na przedsiębiorców w nadchodzącym roku.

Comarch ERP Optima już na dobre zadomowił się w wielu biurach rachunkowych czy firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to najpopularniejszy w Polsce system do obsługi najważniejszych procesów w organizacji dla tego segmentu biznesu.

Agenda tegorocznej konferencji (zaplanowanej na 28 listopada) obejmuje m.in. omówienie strategii rozwoju systemu Comarch ERP Optima (wraz z odświeżonym interfejsem webowym) oraz rozmowę o nowych funkcjonalnościach i integracjach. Będzie to doskonały moment, by zapoznać się z ważnymi aktualizacjami, które usprawnią codzienną pracę w organizacji.

Poruszony zostanie temat sztucznej inteligencji oraz ważne kwestie dla firm, takie jak obowiązek włączenia do Krajowego Systemu e-Faktur, cyberbezpieczeństwo i raportowanie ESG. Eksperci Comarch omówią też plan rozwoju produktów e-commerce, integracje z firmami kurierskimi czy nowości z obszaru modułów: księgowych i kadrowo-płacowych. Przewidziane są również wystąpienia klientów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach korzystania z systemu.

– Na konferencję zapraszamy nie tylko aktualnych użytkowników Comarch ERP Optima, ale też organizacje, które są zainteresowane włączeniem tego oprogramowania do swojej działalności. Nasze wydarzenie to idealne miejsce do poszerzenia wiedzy przez księgowych, biura rachunkowe czy firmy usługowe. Nie chcemy opowiadać wyłącznie o systemie, ale też o bieżących wyzwaniach, takich jak KSeF, wdrażanie sztucznej inteligencji, zmiany w prawie podatkowym czy obowiązek raportowania ESG – mówi Paweł Dobrzyniecki, Dyrektor Sprzedaży MSP w sektorze Comarch Enterprise Solutions.

Udział w konferencji online jest bezpłatny. Rejestracja dostępna jest na stronie: comarch.pl/konferencja-msp2024