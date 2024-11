Z przyjemnością zapraszamy do udziału w jubileuszowej, dwudziestej edycji Kongresu Consumer Finance(KCF), która odbędzie się 26 listopada 2024 na Giełdzie Papierów Wartościowych.

To wyjątkowe wydarzenie jest największym dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących, poświęconym bieżącym wyzwaniom oraz przyszłości rynku finansów konsumenckich.

Tegoroczny Kongres rozpocznie wystąpienie „Obraz rynku Consumer Finance oraz kondycja finansowa Polaków”. Kongres zakończy debata liderów sektora consumer finance pt. „Kierunki zmian i wyzwania na rynku consumer finance”

W programie Kongresutakże:

Mapa szans i zagrożeń na rynku consumer finance,

CCD2 – konsekwencja dla rynku i konsumentów,

Pierwszy rok nadzoru nad firmami pożyczkowymi przez KNF,

Model biznesowy na rynku kredytów konsumpcyjnych w świetle niskiej rentowności i wyzwań regulacyjnych,

Ścieżka zakupowa klienta, czyli droga do zakupu w e-commerce ,

AI w służbie instytucji finansowych – use cases.

Kongres Consumer Finance to niepowtarzalna okazja do uczestniczenia w otwartych debatach oraz wymiany informacji na temat najważniejszych zagadnień, które kształtują rynek consumer finance. Spotkanie co roku gromadzi przedstawicieli instytucji finansowych oraz organizacji konsumenckich, niezależnych ekspertów, a także przedstawicieli instytucji regulacyjnych i nadzorczych.

Kongres stanowi również doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi uczestnikami rynku. Spotkanie liderów branży stwarza możliwości do wymiany doświadczeń i pomysłów, które mogą przyczynić się do powstania innowacyjnych rozwiązań w obszarze finansów konsumenckich.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Kongresu w celu uzyskania dodatkowych informacji, poznania aktualnego programu.

Bezpośredni link do rejestracji: https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/kongres-consumer-finance-2024/

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o rejestrację do 14 listopada br.

Dołącz do nas na Kongresie Consumer Finance 2024 i bądź częścią ważnej debaty dotyczącej przyszłości finansów.