Instytucje promujące dobre praktyki w zakresie praw pracowniczych i polityki socjalnej w Polsce już od 14 lat doceniane są przez Kapitułę Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, organizowanego przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. W tym roku do tego grona dołączą kolejne firmy i instytucje. Laureatów XIV edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” poznamy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 6 listopada w Warszawie.

Jaka firma zasługuje na tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania?

Pracownicy cenią etyczne podejście w biznesie. Badania przeprowadzone w ub.r. na zlecenie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego wskazują , że dla aż 68 proc. Polaków pracodawca godny zaufania to firma oferująca stabilne zatrudnienie.

- Ankietowani podkreślają też wagę dobrej atmosfery w pracy i tego, by pracodawca traktował ich fair. Z kolei dla młodego pokolenia ogromne znaczenie mają uczciwość oraz transparentność. Ponad 70 proc. młodych zwraca też uwagę, czy firma realizuje działania na rzecz ochrony środowiska – podkreśla Przemysław Śmiałkowski, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Ponad 1/5 respondentów jest zdania, że na atrakcyjność pracodawcy wpływa dobre traktowanie pracowników, które przekłada się budowę przyjaznego środowiska pracy i poczucie bezpieczeństwa wśród członów zespołu. Jak wynika z najnowszych badań zrealizowanych przez Fundację XBW, respondenci aktywni zawodowo nie chcą zatrzymywać się na podstawowych priorytetach. Coraz częściej doceniają także otwartą kulturę organizacyjną oraz transparentność w działaniach organizacji.

- Dbanie o zespół firmy to nie tylko moda. To konieczność z biznesowego punktu widzenia, ponieważ team tworzący przedsiębiorstwo ma ogromny wpływ na jego wartość i rozwój. Tylko zadowolony pracownik, czujący, że firma reaguje na jego potrzeby i sugestie, chce w pełni zaangażować się w misję i działania przedsiębiorstwa. Laureaci konkursu to firmy warte promowania. Są przykładem jak sukces biznesowy przekłada się na społeczną i cywilizacyjną wartość dodaną – powiedziała Urszula Jóźwiak, prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, dyrektorka Instytutu ESG.

Pracodawca Godny Zaufania – już w listopadzie poznamy laureatów XIV edycji

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” od 2010 r. promuje dobre wzorce pracodawcy, w tym społeczne zaangażowanie, wolontariat pracowniczy, dostępność i inkluzywność firmy. Pracodawcy mogą ubiegać się o tytuł w jednej z 10 kategorii, takich jak: motywacja, rozwój i cyfryzacja, zdrowie czy lider ESG. Firma musi zatrudniać też, co najmniej 50 pracowników, choć ten wymóg nie dotyczy kategorii MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

Pracodawca Godny Zaufania jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów dla pracodawców. Już 6 listopada podczas uroczystej Gali poznamy kolejne firmy godne tytułu „Pracodawca Godny Zaufania”.

Kapituła konkursu składa się z członków organizacji pozarządowych, think thanków i pracowników uczelni, w tym: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Biznesu, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora Welconomy in Toruń), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Więcej o inicjatywie „Pracodawca Godny Zaufania”: www.pracodawcagodnyzaufania.pl.

Patroni i partnerzy wydarzenia

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Zdrowia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Główny Inspektor Pracy, Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Patronat nad Konkursem objęli: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Banków Polskich.

Partnerami merytorycznymi są: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica, Fundacja Moc Pomocy, Instytut Humanites i Francusko-Polska Izba Gospodarcza.

Partnerami medialnymi są: AMS, Dziennik Gazeta Prawna, Obserwator Gospodarczy, ISBnews, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, RaportCSR.pl, Super Biznes.