Serdecznie zapraszamy na jubileuszową, dziesiątą edycję Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (KBKiI), która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2024 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kongres organizowany jest przez Centrum Myśli Strategicznych we współpracy z Bankiem Pekao S.A. od 2015 roku. Stanowi ważną platformę do debaty na temat finansowania i wspierania przedsiębiorstw przez instytucje finansowe, zarówno prywatne, jak i publiczne.

Kongres zgromadzi ekspertów z sektora finansowego, przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz inwestorów. Oferuje unikalną możliwość wymiany doświadczeń, ocen i oczekiwań wobec rynku finansowego.

Podczas wydarzenia odbędą się sesje tematyczne poruszające kluczowe zagadnienia, takie jak:

Czy powstaną polskie banki inwestycyjne? Co sądzi o tym KNF?

Czy raport Draghiego o konkurencyjności Europy ma sens?

Co z polskim rynkiem kapitałowym?

Banki kontra firmy wprowadzające nowoczesne technologie.

Szczegółowy program kongresu dostępny jest na stronie kongresu: https://www.efcongress.com/kbk/

Od 10 lat Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej przyciąga czołowych ekspertów i liderów sektora finansowego. To okazja do nawiązania cennych kontaktów, wymiany wiedzy oraz zdobycia nowych perspektyw w obszarze bakowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Do zobaczenia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie!