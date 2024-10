Pod hasłem „Dusza Europy” 19 i 20 listopada 2024 r. w Krakowie i online odbędzie się IX edycja jedynego w Polsce Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit. Zaproszeni prelegenci i prelegentki będą rozmawiać o przyszłości Europy oraz innych bieżących wyzwaniach, przed którymi stoi współczesny świat. Patronat honorowy nad IX edycją Kongresu objeły instytucje takie jak: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Przemysłu oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Program

Główne ścieżki tematyczne Kongresu dotyczą: polityki klimatycznej, odpowiedzialnej polityki inwestycyjnej, etyki w życiu publicznym, kompetencji przyszłości, krajobrazu miast i ich cyfrowej transformacji.

Wśród ponad 80 punktów programu poruszone zostaną kwestie takie jak:

W jakim stopniu wprowadzenie euro może zapewnić Polsce konkurencyjność?

Europejski Zielony Ład czy Nieład

Czy w polskim systemie prawnym można skutecznie chronić krajobraz?

Dane miejskie i ich wpływ na jakość życia mieszkańców

Czy designerom i awatarom wszystko wolno? Etyka VR i sztucznej inteligencji

Edukacja ekologiczna

Czy etyka publiczna jest zanikającym dobrem i jakie mogą być tego skutki?

Czego dowiedzieliśmy się o naszym państwie w 2024 roku?

Czy równość się opłaca?

Na kongresie wystąpi blisko 300 prelegentek i prelegentów ze świata biznesu, polityki, nauki i kultury. Wśród już potwierdzonych gości znajdują się:

Krzysztof Gawkowski – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji

– Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych

– Minister Spraw Zagranicznych Monika Smoleń-Bromska – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hans-Jörg Lutzeyer – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisja Europejska

– Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisja Europejska Joanna Erdman – Wiceprezes Zarządu Banku, ING Bank Śląski

– Wiceprezes Zarządu Banku, ING Bank Śląski Aleksander Miszalski – Prezydent Miasta Krakowa

– Prezydent Miasta Krakowa Oktawia Gorzeńska – Wiceprezydentka Gdyni

– Wiceprezydentka Gdyni Tomasz Terlikowski – dziennikarz, filozof, publicysta

– dziennikarz, filozof, publicysta Pilvi Torsti – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF).

Dusza Europy

Każda edycja Open Eyes Economy Summit ma swoje hasło przewodnie. W tym roku będzie nim „Dusza Europy”.Program wydarzenia obejmuje wystąpienia i debaty odnoszące się do sytuacji i przyszłości Europy, w tym do jej intelektualnej i etycznej witalności. Europa pozostaje w wielowymiarowym kryzysie. Podstawowym wyzwaniem jest określenie jego źródeł i natury oraz dostrzeżenie tych sił mentalnych i społecznych, które mogą przysłużyć się do jego przezwyciężenia.

Podczas Kongresu dyskusji zostaną poddane zagadnienia, które oddają rzeczywiste położenie geopolityczne i społeczne Europy:

Europa – wspólnota wartości czy interesów? Co dziś łączy, co dzieli i co możemy/powinniśmy z tym zrobić

Demografia a gospodarka Polski i Europy. Praca dla robotów czy imigrantów?

Duchowa geografia Europy dzisiaj

Czy przyszłość naszego kontynentu zależy dziś od Europy Środkowej?

Europa i Unia – szanse i zagrożenia

Czy Ukraina jest potrzebna Europie?

Energia dla Europy. Transformacja energetyczna a konkurencyjność: Jak się zelekryfikować na zielono i nie zginąć

Sztuczna inteligencja po krako(w)sku, czyli Europa między młotem USA a kowadłem Chin. Wolność i bezpieczeństwo vs. wzrost PKB i przewagi konkurencyjne

Premiery

Główną publikacją tegorocznej edycji OEES będzie zbiór esejów „Dusza Europy. Co dzieli i jednoczy nas Europejczyków?” pod redakcją Jerzego Hausnera – Przewodniczącego Rady Programowej OEES i Jarosława Kuisza – Redaktora Naczelnego Kultury Liberalnej. Publikacja będzie wydana przez Fundację GAP i Kulturę Liberalną. Wśród autorów esejów są:

Marek Belka i Włodzimierz Cimoszewicz – byli premierzy Polski,

– byli premierzy Polski, Adam Daniel Rotfeld – były Minister Spraw Zagranicznych RP,

– były Minister Spraw Zagranicznych RP, Magda Vášáryová – słowacka aktorka, dyplomatka i polityczka

– słowacka aktorka, dyplomatka i polityczka Emil Brix – wybitny dyplomata austriacki, dyrektor Diplomatische Akademie Wien,

– wybitny dyplomata austriacki, dyrektor Diplomatische Akademie Wien, Pierre Buhler – były ambasador Francji w Polsce.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana również trzecia edycja eksperckiego raportu na temat stanu polskiej gospodarki– „Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski”. Publikacja ta jest formą niezależnego i obiektywnego obywatelskiego doradztwa, które ma ułatwiać i porządkować dyskurs publiczny na temat pożądanych kierunków prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej. W tegorocznej edycji IWEP obok Polski, Czech, Słowacji i Węgier uwzględniono również Rumunię.

Partnerzy

Organizacja tak dużego wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania wielu firm, instytucji i organizacji.

W gronie partnerów IX edycji znajdują się m.in.: Pracodawcy RP, ING Bank Śląski, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Konfederacja Lewiatan, Dziennik Gazeta Prawna i Radio Zet.

Patronat honorowy nad IX edycją Kongresu objeły instytucje takie jak: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Przemysłu oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Miastem Gospodarzem jest Miasto Kraków.

Wydarzenia towarzyszące Open Eyes Art Festival

Kongresowi tradycyjnie towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne Open Eyes Art Festival, organizowane przez Fundację GAP, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Agencję Artystyczną GAP i Nowohuckie Centrum Kultury. Festiwal rozpocznie się 7 listopada 2024 r., a w jego ramach odbędą się m.in. wystawy: Krystyny Zachwatowicz-Wajdy "Konstelacje" w ramach cyklu „Przestrzeń dla sztuki”, Marii Anny Potockiej „Pisać/Patrzeć/Widzieć”, Zbigniewa Bajka “Jurkovič – Kafka – Bajek oraz prezentacja projektów studenckich Open Art. Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu OEES w koncercie „Muzyczna Fuzja Folkloru” wystąpią: Kapela ze Wsi Warszawa, Kapela Maliszów i Hirundo Maris.

Rekrutacja wolontariuszy

Trwa nabór wolontariuszy na Open Eyes Economy Summit 2024. Podczas ostatniej edycji w wolontariat na Kongresie zaangażowało się aż 160 osób. To szansa na zdobycie doświadczenia w organizacji międzynarodowego wydarzenia i poznanie znanych osobistości ze świata polityki, biznesu i kultury. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://kongres.oees.pl/wolontariat/.

O Open Eyes Economy Summit

Open Eyes Economy Summit to międzynarodowe wydarzenie społeczno-gospodarcze, które z pomocą znanych autorytetów z Polski i ze świata analizuje rzeczywistość i tworzy idee jutra. W ubiegłej edycji szczytu wzięło udział ponad 5000 osób z 30 krajów (stacjonarnie i online). Udział w OEES to wyjątkowa okazja, by zyskać wiedzę i inspirację od ekspertów oraz nawiązać nowe kontakty.

Aktualny program oraz rejestracja na Open Eyes Economy Summit 2024 dostępne są na stronie: https://kongres.oees.pl/