W dniu 20 czerwca 2024 r. podczas uroczystej ceremonii na Stadionie Narodowym w Warszawie po dwóch miesiącach wyrównanej rywalizacji ogłoszono zwycięzców VII. Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów. Konkurs ten jest skierowany do aktywnych twórców zajmujących się tematyką podróżniczą, kulinarną, turystyczną i lifestylową. Kolejna odsłona tej wyjątkowej inicjatywy prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną ukazała wielki talent, pomysłowość i przede wszystkim pasję podróżniczą uczestników.

Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów i Blogerów to wyjątkowe coroczne przedsięwzięcie organizowane przez Polską Organizację Turystyczną, skupiające kreatywnych vlogerów i blogerów. Głównym celem Mistrzostw jest promowanie krajowej turystyki oraz zachęcanie Polaków do aktywnego spędzania czasu i poznawania ciekawych miejsc swojego kraju. Jednocześnie ważnym aspektem działań influencerów turystycznych jest wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez angażowanie swoich czytelników i widzów do stosowania zasad zdrowego trybu życia oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

Nabór do Konkursu rozpoczął się w kwietniu br. a warunkiem uczestnictwa było posiadanie przez influencera minimum 3 000 obserwujących na dwóch kanałach społecznościowych (do wyboru: Facebook/Instagram/YouTube). W ramach Mistrzostw uczestnicy rywalizowali ze sobą poprzez publikowanie tekstów, zdjęć i filmów, inspirując Polaków do aktywnego wypoczynku i poznawania ciekawych miejsc w naszym kraju.

Konkurs podzielony był na dwa etapy. Aby przystąpić do pierwszego z nich, uczestnik musiał na dedykowanej stronie internetowej wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte: „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś zostać uczestnikiem Mistrzostw Vlogerów?”. Spośród wypełnionych zgłoszeń wyłonionych zostało szesnastu influencerów, którzy przeszli do drugiego etapu konkursu.

/> />

W kolejnej turze zmagań Polska Organizacja Turystyczna przypisała każdemu z szesnastu zakwalifikowanych uczestników województwo, które ten reprezentował w ramach Mistrzostw. Był to moment, kiedy influencerzy wyruszyli w Polskę, aby realizować i publikować swoje konkursowe materiały.

Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów i Blogerów to nie tylko okazja do prezentacji talentu i kreatywności twórców, ale także do promocji nieodkrytych i czasem zapomnianych zakątków Polski oraz inspiracji dla podróżujących. Jednocześnie influencerzy wykorzystując własne, często bardzo oryginalne, pomysły pokazali, że nie tylko miejsca są dla nich ważne, ale również historie i ludzie, którzy za nimi stoją.

„Turystyka w szerokim znaczeniu swojego pojęcia jest branżą intensywnie reagującą na zmiany i szybko rozwijającą się. Cieszy mnie niezmiernie, że dzięki wspaniałej inicjatywie, zaangażowaniu

i pomysłowości influencerów zajmujących się tak bliską mi tematyką, możemy promować, a czasem odkrywać na nowo, niezwykłe polskie miejsca. Nie mniej ważne przy tej okazji jest też propagowanie wartości ekologicznych oraz upowszechnianie zdrowego stylu życiu w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego. Dwuetapowa formuła konkursu została przygotowana tak, by współgrać z nowoczesną formą przekazu oraz niekonwencjonalnym podejściem do turystyki krajoznawczej” - powiedział Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Każdy z szesnastu wybranych uczestników otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł, ponadto w tegorocznej edycji Mistrzostw organizator zaplanował Zadanie Dodatkowe, w którym uczestnicy mogli zdobyć 5 000 zł (w każdej kategorii). Dla laureatów konkursu organizator przewidział następujące nagrody pieniężne: 15 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) oraz 5 000 zł (III miejsce).

Najlepsi w tegorocznej edycji konkursu okazali się reprezentanci województwa małopolskiego, Karolina i Filip Mleczek – autorzy vloga „Pora na wycieczkę”.

Drugie miejsce zajęli Angelika i Mateusz Grzegorzek – reprezentujący województwo lubelskie znani jako „My na szlaku”.

Podium zamykają Agnieszka i Mariusz Majewscy którzy prowadzą kanał „AHOJ! Przygodo”

i w konkursie promowali województwo lubuskie.

Kapituła konkursu wyróżniła ponadto ambasadorów woj. warmińsko-mazurskiego Dorotę

i Jarosława Kowalskich, autorów kanału „Szalone Walizki”.

Nagrodę dodatkową w kategorii blog otrzymali reprezentanci woj. śląskiego Ewa i Rafał Zbrzeżni autorzy vloga Aktywni w Podróży.

Nagrodę dodatkową w kategorii TikTok otrzymali Ela i Łukasz Tobiasz z vloga Endless Travel reprezentujący woj. zachodniopomorskie.

Szczegóły i regulamin konkursu: https://mistrzostwablogerow.polska.travel/