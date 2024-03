Wprowadzenie cyfryzacji w obszarze zasobów ludzkich (HR) przynosi istotne zmiany w sposobie zarządzania personelem oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W dobie postępu technologicznego narzędzia takie jak aplikacje do samoobsługi pracowniczej stają się kluczowym elementem strategii rozwoju firm.

Automatyzacja na wysokim poziomie

Życie w dobie cyfryzacji wiąże się z coraz to nowszymi technologiami, pracą online i wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nic więc dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do swojej organizacji. Postęp zautomatyzował wiele procesów, które wcześniej realizowano manualnie. Automatyzacja zwiększyła efektywność pracy i przyspieszyła realizację poszczególnych działań. Powtarzalne czynności takie jak wypełnianie stosów dokumentów, wniosków, protokołów i ich wstępna weryfikacja to zadania, które pochłaniają mnóstwo czasu, sprawiając tym samym, że firmy szukają rozwiązań umożliwiających pożegnanie się z biurokracją. Wprowadzenie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań zdecydowanie ułatwia wiele procesów, dodatkowo poprawia jakość komunikacji wewnętrznej w firmie i zwiększa jej bezpieczeństwo.

Zarządzanie bez granic

Jednym z rozwiązań wspierających automatyzację powtarzalnych zadań i minimalizowanie papierowego obiegu dokumentów jest wdrożenie aplikacji Comarch HRM. Umożliwia ona usprawnienie wielu procesów związanych z zarządzaniem personelem. Od planowania, zatwierdzania (lub odrzucania) urlopów, przez ewidencję kwalifikacji, planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych, po szeroko rozumiane zarzadzanie czasem pracy. Aplikacja pozwala nie tylko na stworzenie planu pracy (z możliwością walidacji reguł KP), ale i określanie przez przełożonych zapotrzebowania na pracę pracowników, a przez samych pracowników – dyspozycyjności do podejmowania zadań służbowych. Aplikacja pozwala także na zarządzanie pracą zdalną (zwykłą i okazjonalną).

Comarch HRM pomaga również usprawnić działania z zakresu miękkiego HR – od procesów związanych z rekrutacją, przez prowadzenie planów szkoleniowych, aż po oceny pracownicze, które można w aplikacji prowadzić według trzech metod (90 stopni, 180 stopni, OKR). Comarch HRM daje również możliwość m.in. weryfikacji informacji dot. uczestnictwa pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz korzystanie z wydruków deklaracji związanych z PPK, a także pozwala na obsługę bardziej zaawansowanych procesów związanych z obiegiem dokumentów w firmie dzięki współpracy z Comarch DMS.

Nie tylko dla pracodawcy

Comarch HRM to także ułatwienie dla personelu. Pracownik sam może zarządzać swoimi nieobecnościami, urlopami i delegacjami, co umożliwia szybką i efektywną komunikację wewnętrzną w firmie. Dodatkowo, dzięki aplikacji mobilnej Comarch HRM każdy może z łatwością uzyskać potrzebne informacje dotyczące polityki personalnej, benefitów pracowniczych, które zostaną udostępnione przez pracodawcę w Intranecie (czyli wewnętrznej bibliotece firmowej), czy w zaledwie kilkanaście sekund zaplanować nieobecność lub pracę zdalną. Poprawa doświadczenia pracownika dzięki cyfrowym rozwiązaniom dostępnym w Comarch HRM może przyczynić się do zwiększenia stabilności kadry pracowniczej. Możliwość łatwego dostępu do informacji, zaplanowania szkolenia czy regularnej oceny wyników pracy sprawiają, że pracownicy czują się docenieni i zaangażowani, co wpływa pozytywnie na lojalność wobec firmy.

Współpraca od małych do wielkich firm

Firmy, które decydowały się na rozwiązania Comarch, w tym na aplikację Comarch HRM to przedsiębiorstwa działające w różnych branżach (np. spożywczej, kosmetycznej, czy chemicznej), to zarówno niewielkie firmy, jak i te, które zatrudniają kilkaset osób. W przedsiębiorstwach, w których pracuje kilkaset osób

na różnych formach zatrudnienia, naliczania wynagrodzeń, niestandardowych składnikach płacowych i systemach premiowych trudno o skuteczne zarządzanie bez odpowiednich narzędzi.

Dzięki aplikacjom takim jak Comarch HRM firmy mogą wejść na nowy poziom samoobsługi pracowniczej. Personel może zarządzać swoimi urlopami czy nieobecnościami, co zwiększa samodzielność pracownika w dostępie do danych.



W wielu firmach kwestie pracownicze są nadal obsługiwane przy pomocy poczty elektronicznej. W prostych strukturach organizacyjnych i przy ograniczonej liczbie pracowników nie stwarza to większych problemów, jednak w miarę wzrostu zatrudnienia, mogą zacząć pojawiać się trudności.

Comarch HRM jest więc systemem, który sprawdza się w dużych organizacjach, ale z rozwiązania korzystają też mniejsze firmy.

Podsumowanie

Cyfrowa rewolucja w dziale HR niesie ze sobą niepodważalne korzyści dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji mobilnych do zarządzania zasobami ludzkimi nie tylko usprawnia codzienne operacje HR, lecz także umożliwia strategiczne podejście do kwestii związanych z personelem. Do zarządzania z poziomu aplikacji Comarch HRM potrzebny jest jedynie telefon lub tablet i połączenie z Internetem, dzięki czemu wewnętrzna komunikacja w firmie jest szybka i wygodna.

Dowiedz się więcej o Comarch HRM i sprawdź, jakie firmy zdecydowały się na wdrożenie tego rozwiązania.