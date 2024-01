Już 31 stycznia (środa) w Warszawie odbędzie się III edycja Kongresu ESG - Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa. Podczas wydarzenia międzynarodowi eksperci poruszą zagadnienia związane m.in. z przemianami społecznymi zachodzącymi w Europie i na rynku pracy, zrównoważonej konsumpcji czy społecznej odpowiedzialności biznesu w czasach sztucznej inteligencji.Transmisja online dostępna będzie na stronie wydarzenia: https://oesg.pl/transmisja/ - start o godz. 9:30.

W centrum uwagi będą postawione sprawy społeczne - „S” w ESG. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ESG, a także innowacje związane z ESG – prowadzące do optymalizacji procesów i zmniejszenia marnotrawstwa.

Podczas oficjalnego otwarcia III Kongresu ESG gośćmi specjalnymi będą: prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Marek Sawicki, przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Organizatorzy przygotowali sześć paneli merytorycznych, które poprzedzą wystąpienia liderów. Wśród zaproszonych ekspertów znajdują się m.in.: David Evangelista, Regional President & Managing Director, Special Olympics Europe Eurasia; dr hab. Aleksandra Przegalińska, Akademia Leona Koźmińskiego; Przemysław Litwiniuk, Członek Rady Polityki Pieniężnej; Martyna Zastawna, Założycielka i Właścicielka WoshWosh; Łukasz Szeliga, Prezes, Polski Komitet Paraolimpijski oraz Sebastian Bykowski, Prezes, PSMM Monitoring & More, który zaprezentuje wyniki najnowszego raportu „Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG". Wydarzenie będzie można śledzić online pod adresem: https://oesg.pl/transmisja/ w godz. 9:30 – 17:10.

W trakcie III edycji wydarzenia sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym będą tym razem analizowane przez pryzmat zmian społecznych. Podczas panelu otwierającego wydarzenie eksperci pochylą się na wyzwaniami przed którymi stoimy, a także porozmawiają o zrównoważonej konsumpcji i krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Cały program wydarzenia dostępny jest na stronie Kongresu pod linkiem: https://oesg.pl/3-kongres-esg/program-iii-kongresu-esg/.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja oraz Bio Planet.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME - Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska.

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/3-kongres-esg/

III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development)to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG - Europasą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawione zostały sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapominamy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – analizujemy przez pryzmat zmian społecznych.