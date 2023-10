Pytanie: „co będzie jutro?” nabierze dosłownego znaczenia podczas rozpoczynającego się już za tydzień – w przededniu wyborów parlamentarnych – Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Tematem przewodnim konferencji będzie przyszłość polityczna i ekonomiczna Europy i Polski, a także perspektywy młodzieży, która już za moment pierwszy raz zadecyduje o swojej przyszłości. Organizatorem EFNI, które odbywa się od 11 do 13 października 2023 r., jest Konfederacja Lewiatan.

Rok 2023 przejdzie do historii jako okres rekordowych temperatur. Również o polskiej polityce możemy powiedzieć, że temperatura sporu osiągnęła nieznane wcześniej ekstrema. – W przeddzień wyborów porozmawiamy o wartości, sile i zagrożeniach dla demokracji. Jesteśmy blisko punktu zwrotnego, który wyznaczają wybory, dlatego dziś nie ma ważniejszego pytania niż: co będzie jutro? To jest moment albo - albo– mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. – Albo będziemy popadać w dalszą stagnację gospodarczą, zapaść w innowacjach i inwestycjach zagranicznych, postępować będzie degradacja edukacji, albo nadejdzie nowe otwarcie, zatrzymanie chaosu prawnego, transparentność, normalizacja relacji z Europą, stworzenie warunków do zielonej transformacji, renesans szkoły na miarę XXI wieku i troska o kondycję psychiczną młodzieży. Jeszcze nigdy tak wiele nie zależało w takim stopniu od tak nielicznych: mam na myśli osoby, które nie podjęły jeszcze decyzji, na kogo chcą oddać głos, w tym także młodzież. Ale w Sopocie będziemy również rozmawiać o równości kobiet i mężczyzn. Zaangażowanie firm w osiągnięcie szeroko rozumianej równości płci w pracy to obecnie jeden z wyznaczników postępu i konkurencyjności. Zapewniając wszystkim, niezależnie od płci, równe szanse w pracy, firmy mogą przyciągnąć najlepszych pracowników i dzięki temu poprawiać swoje wyniki rynkowe – dodaje Henryka Bochniarz.

Tegoroczne EFNI otworzy panel pt. „Dokąd zmierza świat?” z udziałem prof. Jana Zielonki z Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także dr Magdaleny Środy, filozofki, Natalii Hatalskiej, badaczki trendów, Edwina Bendyka, prezesa Fundacji im. Stefana Batorego. Spotkanie poprowadzi Jerzy Buzek.

Gościem specjalnym ceremonii otwarcia będzie Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Opowie o wyzwaniach stojących przed demokracjami, które powinny być gwarantem stabilności politycznej, postępu społecznego i wzrostu gospodarczego. Pochodząca z Malty Roberta Metsola jest przewodniczącą PE od stycznia 2022 r., to również najmłodsza osoba piastująca stanowisko, zaangażowana w kwestie praw kobiet i osób LGBT, orędowniczka silnej UE.

Na program merytoryczny XII edycji EFNI składa się ponad 40 paneli w ramach sześciu ścieżek tematycznych: Europa na globalnych rynkach, Cyfrowa transformacja Europy, Zielona zmiana Europy, Przyszłość Europy, Europa otwarta i różnorodna oraz Polska przed wyborami.

Tegoroczni uczestnicy EFNI będą dyskutować o OZE, zielonej transformacji i gospodarce cyrkularnej. O zaufaniu do AI i jej wpływie na handel, branżę finansową, także administrację publiczną. Zuzanna Skalska przedstawi 10 czynników kształtujących globalny krajobraz przyszłości biznesu, a Leszek Balcerowicz opowie o Polsce po 1989 roku.

Tematem, wokół którego skupi się wiele paneli będą kobiety jako przedsiębiorczynie, liderki, ich rola w świecie technologii oraz kwestie równouprawnienia w miejscu pracy. Uczestnicy poznają wyniki raportu Kobiety na rynku pracy 2019-2022. Wręczone zostaną nagrody w konkursie RównoWaga organizowanym przez Konfederację Lewiatan, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Kulczyk Foundation z udziałem Dominiki Kulczyk. Specjalny panel „Grzeczne już byłyśmy” poświęcony będzie 15 rocznicy powstania Kongresu Kobiet.

Osią tegorocznych dyskusji będą także wybory parlamentarne i pytanie o możliwe scenariusze: jak powinno wyglądać pierwsze 100 dni rządu, co dalej z KPO dla Polski? Nie zabraknie tematów związanych z innowacyjnością i wiarygodnością ekonomiczną Polski. To również dobry moment, aby podsumować ćwierćwiecze samorządów wojewódzkich, które skutecznie pozyskują środki z UE, dzięki czemu rozwój regionów jest powodem do dumy. Naszą słabością jest jednak brak dialogu społecznego, co wynika z polaryzacji poglądów szczególnie w kwestiach gospodarczych i społecznych oraz braku dojrzałości klasy politycznej. Czy możemy nauczyć się go, przejmując dobre wzorce od innych unijnych krajów?

Na kształt Polski i Starego Kontynentu wpływają zmiany demograficzne, topnieje populacja pracujących, rośnie liczba emerytów. To determinuje politykę̨ migracyjną i senioralną, która będzie zależeć również od wyborów do europarlamentu, które odbędą się w 2024 roku i składu przyszłej Komisji Europejskiej. Mimo, że z polskiej perspektywy wojna w Ukrainie zdeterminowała ocenę sytuacji międzynarodowej, to jednak punktów zapalnych jest więcej i mogą zdominować międzynarodowe relacje, zwłaszcza na linii Waszyngton – Pekin. To istotne w kontekście budowy przewagi konkurencyjnej Europy, odporności gospodarki, także relacji Unii z USA - na ile strony mają współpracować, na ile rywalizować, czyje interesy zwyciężą? Czy Unia może być konkurencyjna, czy stanie się technologicznym skansenem, zwłaszcza w kontekście rozwoju AI?

Prawie 1,5 mln przedstawicieli pokolenia Z po raz pierwszy w tym roku może zagłosować w wyborach parlamentarnych, jednak taki zamiar deklaruje tylko 43 proc. z nich. Jakie postawy reprezentuje młodzież, jaki ma stosunek do klimatu, a jakie wyobrażenie o polityce? O tym jak rozmawiać z debiutantami wyborczymi dowiemy się z wyników badania Debiutanci ‘23.

Kluczem do zrozumienia potrzeb młodzieży jest również troska o ich zdrowie psychiczne, będące w dramatycznym stanie. To wciąż konsekwencja pandemicznej izolacji, słabej jakości opieki zdrowotnej, także wpływu cyfrowych mediów czy uzależnienia od smartfonu. Uczestnicy paneli będą odpowiadać na pytanie jak skutecznie rozwiązać te problemy i czy konieczne są odgórne regulacje? Głos młodego pokolenia wysłuchany zostanie również podczas debaty oksfordzkiej poświęconej gospodarce i demokracji z udziałem prorektorki Uniwersytetu Łódzkiego i rektora SGH oraz studentek i studentów obu uczelni. Przyjrzymy się również kwestii zderzenia pokoleń najmłodszych Zetek z Silver Tsunami.

Organizatorzy niezmiennie pytają o stan kultury w Polsce. Jak wynika z wielu badań kultura i sztuka mają wpływ na innowacyjność społeczeństw, jest źródłem kreatywności oraz w efekcie wzrostu PKB. W jaki zatem sposób poprawić stan kultury, jak wspierać twórców w momencie, gdy przestrzeń cyfrowa zmienia się pod wpływem rozwoju AI, skąd czerpać wzorce?

Tradycyjnie na EFNI nie zabraknie autorów prezentujących swoje książki. W tym roku dużym wydarzeniem będzie także pokaz specjalny filmu dokumentalnego „Do ostatniej kropli”Ewy Ewart oraz dyskusja z twórczynią. Reżyserka pyta o globalne koszty i konsekwencje niszczenia przyrody w imię postępu.

Motywem przewodnim rozmów Nocnych Marków - wieczornych spotkań zamykających każdy dzień konferencji – będą kwestie dotyczące troski o własny dobrostan psychiczny liderów, menedżerów i przedsiębiorców.

Wśród potwierdzonych gości tegorocznej edycji są także między innymi: Jerzy Hausner, Katarzyna Kasia, Magdalena Środa, Tomasz Terlikowski, Sławomir Dudek, Jerzy Buzek, Henryka Bochniarz, Andrzej Rychard, Radosław Markowski, Mirosław Gronicki, Maciej Witucki, Dominika Kulczyk, Przemysław Sadura, Sławomir Sierakowski, Anja Rubik, Andrzej Lubowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Danuta Hübner, Marek Kamiński, Jarosław Kuisz, Tadeusz Gadacz, Dariusz Rosati, Witold Orłowski, Janusz Lewandowski oraz Paweł Potoroczyn,

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Forum co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników, wybitnych ekonomistów, liderów biznesu i naukowców, przedstawicieli administracji polskiej i europejskiej. Wydarzenie organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot.

Rejestracja dla uczestników oraz akredytacja przedstawicieli mediów jest już dostępna pod tym linkiem.

