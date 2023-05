10-11 maja spotkamy się podczas X Kongresu PIU w Sopocie. To szczególny, bo jubileuszowy Kongres, więc będzie miejsce na wspomnienia i krótkie podsumowania. Przede wszystkim jednak będzie dużo przestrzeni na ważne tematy i ciekawe rozmowy. Przed nami gorące dwa dni, nawet jeśli będzie padał śnieg. Oto, co mamy w planie!

Regulacje – jeden z kluczowych tematów dla branży

W ciągu 10 lat tematem, który był żelaznym punktem każdego kongresu były regulacje. W tym roku uznaliśmy, że będą głównym, kulminacyjnym punktem programu. Ile rynku, ile regulacji dla dobra klienta? Czy uda nam się znaleźć odpowiedź na to pytanie? Będą o tym dyskutować przede wszystkim profesorowie w panelu „Czy dążymy do przeregulowania działalności i czy czas się zatrzymać”. Wezmą w nim udział prof. dr hab. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF, prof. dr hab. Paweł Wajda oraz prof. dr. hab. Michał Romanowski. Panel poprowadzi Paweł Czuryło z Dziennika Gazety Prawnej. Bez wątpienia podczas tego panelu padną ważkie pytania dotyczące filozofii regulowania rynku ubezpieczeniowego. Jak tworzyć prawo, by spełniało swoje funkcje, by było narzędziem stabilizacji rynku, ochrony klientów, ale też by wspierało innowacyjność. Co może być czynnikiem zmian regulacji, jakie są relacje między tzw. twardym a miękkim prawem? Jak sprawić, by regulacje były bardziej przewidywalne dla rynku. Profesorowie również zastanowią się, czym jest przeregulowanie i kiedy do niego dochodzi. Jakie zagrożenia mogą z tego wynikać, zwłaszcza dla klientów.

Regulacje będą również istotnym wątkiem w debacie dotyczącej bancassurance. Na ten panel zapraszamy pierwszego dnia kongresu. Piotr Wrzesiński, menedżer ds. ubezpieczeń na życie i bancassurance w PIU, zapyta swoich gości, Jarosława Bartkiewicza, prezesa Prudential w Polsce, Grzegorza Jurczyka, prezesa zarządu BNP Paribas Cardif w Polsce, Agnieszkę Gocałek z PZU SA oraz Macieja Podlewskiego, Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń UKNF o to, jak regulować ten rynek. Czy powinniśmy w Polsce przyjmować takie same rozwiązania jak na innych rynkach europejskich?

O regulacjach wspomną też bez wątpienia goście panelu „Jak goniliśmy Europę? O ewolucji w likwidacji szkód?”. Nie będzie to główny wątek rozmów między Rafałem Stankiewiczem, wiceprezesem Warty, Kazimierzem Majdańskim, członkiem zarządu Grupy ERGO Hestia, Radosławem Bedyńskim, wiceprezesem zarządu UFG i Andrzejem Wasilewskim, prezesem zarządu Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert i dyrektorem Obszaru Szkód Detalicznych

Compensa TU S.A., InterRisk TU S.A. i Wiener TU S.A. VIG, ale w kontekście likwidacji szkód nie można go pominąć. Panel poprowadzi Łukasz Kulisiewicz, ekspert PIU. Jak powinna wyglądać współpraca między rynkiem ubezpieczeń a regulatorem w tym zakresie? Na ile ochrona poszkodowanych i rozwiązania proklienckie wymagają jeszcze regulacji innych niż rynkowe?

To główne merytoryczne panele, oprócz tego podczas kongresu czeka nas wiele innych wystąpień.

Szersze spojrzenie: geopolityka i makroekonomia

Tegoroczny kongres rozpocznie wzorem ubiegłorocznego spotkania debata geopolityczna. Uznaliśmy, że warto inspirować naszych gości i pokazać szerszą perspektywę tego, co obecnie wokół nas się dzieje. Szczególnie, że międzynarodowe wydarzenia i makroekonomia oddziałują na każdy lokalny rynek. Do takiego spojrzenia zachęcą nas prof. dr hab. Jacek Czaputowicz oraz dr Jacek Bartosiak. Jesteśmy przekonani, że wątki geopolityczne i makroekonomiczne pojawią się też w wystąpieniu dr. Jacka Pawlaka, prezesa Toyoty Central Europe, które zakończy pierwszy dzień kongresu.

Innowacje

Drugi dzień kongresu w ciągu ostatnich 10 lat najczęściej otwieraliśmy zagadnieniami technologicznymi. W tym roku będzie podobnie. Panel pt. „Innowacje w obszarze zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, infrastruktury ubezpieczeniowej i technicznej” to cztery krótkie prezentacje, podczas których poznamy innowacyjne rozwiązania w Ergo Hestii, Comatso, Accenture i Paloalto Networks.

Nastawiamy się na ogromną dawkę inspiracji. Nie tylko na tym panelu – Kongres PIU w Sopocie już od 10 lat to mnóstwo inspirujących rozmów, spotkań i wystąpień.

Czekamy na Was i zapraszamy!

Partnerem mediowym tegorocznego Kongresu jest Dziennik Gazeta Prawna.