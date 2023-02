Program Start IT – Cisco4Ukraine jest skierowany do osób z Ukrainy, które chcą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe.

Celem programu jest przeszkolenie 10 000 osób w ciągu najbliższych 2 lat.

Start IT jest częścią programu Cisco Country Digital Acceleration (CDA) w Polsce.

Rzeszów, 1 lutego 2023 r. - Cisco Networking Academy wraz ze swoim partnerem edukacyjnym, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie, zainaugurowały dziś program Start IT – Cisco4Ukraine. Został on zaprojektowany z myślą o ukraińskich uchodźcach, którzy chcą budować swoje umiejętności cyfrowe.

Kursy w ramach programu Start IT – Cisco4Ukraine obejmują dwa obszary: Cyberbezpieczeństwo i Programowanie, a niebawem dołączą do nich kolejne: Analiza Danych i Sieci Komputerowe. Kursy prowadzone są w języku ukraińskim.

Start IT wspiera program Cisco Country Digital Acceleration (CDA) w Polsce. CDA to długoterminowe partnerstwo strategiczne z władzami krajowymi i regionalnymi, kluczowymi sektorami gospodarki i środowiskiem akademickim, które pomaga przyspieszyć krajowy program cyfryzacji i otworzyć nowe możliwości dla kraju, jego firm i obywateli. Cisco CDA działa w ponad 40 krajach na całym świecie, a od niedawna także w Polsce.

„Nasz program CDA w Polsce opiera się na 3 kluczowych filarach: wzmacnianiu krajowego bezpieczeństwa cybernetycznego, transformacji cyfrowej kluczowych branż oraz rozwijaniu umiejętności cyfrowych. Jesteśmy głęboko przekonani, że uruchomienie programu Start IT, oprócz istniejących inicjatyw realizowanych przez Cisco Networking Academy, pomoże stworzyć pulę talentów z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi potrzebnymi do transformacji cyfrowej” – powiedział Guy Diedrich, SVP i Global Innovation Officer w Cisco.

Start IT – Cisco4Ukraine: od kursów podstawowych do zaawansowanych

Na poziomie podstawowym program Start IT jest przeznaczony dla osób, którzy dopiero zaczynają poznawać nowe technologie, lub rozważają zmianę ścieżki zawodowej na taką, gdzie kompetencje cyfrowe są niezbędne. Na poziomie zaawansowanym, program skierowany jest do specjalistów IT zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych i może pomóc im w uzyskaniu nowych certyfikatów.

„Celem programu Start IT jest budowanie podstawowych umiejętności i świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także rozwój kompetencji cyfrowych i umożliwienie kariery w sektorze IT. Nowe możliwości rozwoju zawodowego są szczególnie ważne dla Ukrainek, które musiały zrezygnować z dotychczasowej pracy i szukają odpowiedniego zatrudnienia” – powiedział Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce. „Ponadto, aby wesprzeć realizację Start IT, zespół Cisco Customer Experience uruchomił projekt Platform of Opportunity, oferujący absolwentom program Start IT możliwość aplikowania na dwuletnie staże w Cisco”.

„Obecnie kończymy szkolenie pilotażowe w ramach Start IT, które trwało od września 2022 do stycznia 2023. Jego celem było zebranie doświadczenia i dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb rynku i możliwości kursantów. W pilotażu uczestniczyło ponad 700 osób” – powiedział prof. Tadeusz Pomianek, prezydent WSIiZ. „To dla nas ważne, że w ten sposób możemy wspierać proces tworzenia wykształconych kadr dla niepodległej Ukrainy. Widzimy, że kursanci są entuzjastycznie nastawieni do programu a wielu twierdzi, że to początek ich nowego życia”.

Program jest dostępny bezpłatnie na wszystkich poziomach za pośrednictwem platformy Skills For All i ma na celu przeszkolenie 10 000 osób w ramach najnowszego zobowiązania Cisco Networking Academy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).

10 milionów osób w EMEA zostanie przeszkolonych w zakresie IT i cyberbezpieczeństwa

Celem obchodzącej niedawno 25-lecie działalności Cisco Networking Academy jest zapewnienie kształcenia w zakresie umiejętności cyfrowych i cyberbezpieczeństwa 25 milionom ludzi na całym świecie w ciągu najbliższych 10 lat, w tym 10 milionom w regionie EMEA, i przygotowanie ich do objęcia stanowisk, które są najbardziej pożądane na rynku pracy. Do tej pory w kursach Cisco Networking Academy wzięło udział ponad 17,5 miliona osób z całego świata, w tym ponad 310 tys. z Polski, podnosząc w ten sposób swoje kompetencje cyfrowe. 95% osób, które wzięły udział w kursach umożliwiających uzyskanie certyfikatów Cisco, przyznało w ankiecie, że zawdzięcza im zdobycie pracy lub możliwość dalszego kształcenia.

Cisco Networking Academy to jeden z najdłużej działających programów kształcenia kadr IT na świecie. Zapewnia wysokiej jakości kursy IT i cyberbezpieczeństwa, oferując uczestnikom praktyczne możliwości uczenia się za pośrednictwem platformy edukacyjnej oraz poprzez instruktorów w 190 krajach. Poprzez ekosystem partnerów program dociera także do społeczności, które w innym przypadku miałyby trudności z nabyciem nowych kompetencji, a nawet byłyby zagrożone wykluczeniem cyfrowym.