Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była wiarygodność oraz jej odzwierciedlenia w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym.

Podczas drugiego i zarazem ostatniego dnia kongresu odbyły się sesje panelowe ze ścieżek tematycznych: ŁAD MIĘDZYNARODOWY, WIARYGODNOŚĆ EKONOMICZNA - którą uświetniła oficjalna premiera Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski, a także MŁODZI W MIEŚCIE CZY GREEN DEAL - ENERGIA, ŻYWNOŚĆ, ZDROWIE. Odbyły się także liczne sesje specjalne.

W sesji zamykającej Open Eyes Economy Summit 2022 wystąpili Mer Irpienia Oleksandr Markushyn, Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES.

ŁAD MIĘDZYNARODOWY

prof. dr hab. Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Bronisław Komorowski, Prezydent RP w latach 2010-2015, którzy dyskutowali na temat przyszłości Ukrainy. Rozmowa oscylowała wokół prawdopodobnych i mniej prawdopodobnych scenariuszy przebiegu i zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Paweł Kowal podkreślił, że interes Polski jest tożsamy z interesem Ukrainy. Rozmowa toczyła się również wokół domniemanej przyszłości Rosji po wojnie. Bronisław Komorowski zauważył, że to Ukraina powstrzymuje Rosję przed możliwością odbudowy dawnego imperium i zaznaczył, że właśnie dlatego z punktu widzenia Polski tak istotne jest wspieranie Ukrainy. Konkluzja była jasna: rolą Polski jest wspieranie Ukrainy w dołączeniu do Unii Europejskiej. Przynależność Polski do Unii Europejskiej i NATO to nasza gwarancja bezpieczeństwa i stabilności, dlatego musimy pilnować, by w naszych postawach wobec wojny nie wypaść z głównego nurtu myśli świata zachodniego. Rozmowę zwieńczyła sesja Q&A przeprowadzona przez studentów z Polski i Ukrainy.

PREMIERA RAPORTU „INDEKS WIARYGODNOŚCI EKONOMICZNEJ POLSKI”

Prezentacja raportu “Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” była kluczowym punktem nie tylko drugiego dnia Kongresu, ale i całego wydarzenia. W raporcie wiarygodność jest istotną wartością ekonomiczną, ale także kategorią regulatywną: jej oddziaływanie wpływa na formowanie korzystnego lub niekorzystnego pola działalności gospodarczej.

Analiza 150 wskaźników w 7 obszarach życia społecznego i gospodarczego tj.: praworządność, swoboda działalności gospodarcza, wiarygodność finansów publicznych, stabilność systemu finansowego, ochrona i bezpieczeństwo pracy, jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej, respektowanie zobowiązań międzynarodowych pokazała, że w odniesieniu do referencyjnego przeciętnego poziomu z lat 2008-2021, w latach 2015-2021 wiarygodność ekonomiczna Polski uległa znacznemu obniżeniu. Szczególnie gwałtowny spadek widoczny jest w latach 2019-2021.

Jednym z bezpośrednich następstw obniżonej wiarygodności ekonomicznej naszego państwa jest uporczywość inflacji i niska skuteczność działań antyinflacyjnych, w szczególności polityki pieniężnej.

Raport na bieżąco komentowali przedstawiciele biznesu. Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris i Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląski zwrócili uwagę na to, że ze względu na wojnę w Ukrainie w 2022 roku wskaźniki raportu będą jeszcze bardziej zaniżone niż w latach 2019-2021. Dlatego zdaniem Bartkiewicza w roku 2023 będziemy potrzebować wysokiej wiarygodności ekonomicznej Polski we wszystkich wskazanych w raporcie aspektach i będzie on niezwykle istotny pod kątem przełamania obecnej stagnacji gospodarczej.

Raport został opracowany przez zespół autorski, w składzie:

· Adam Balcer – dyrektor programowy, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,

· dr Bartłomiej Biga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

· prof. SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak – prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

· dr Sławomir Dudek – główny ekonomista, wiceprezes zarządu, Forum Obywatelskiego Rozwoju,

· dr Tomasz Geodecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

· dr Jakub Głowacki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

· prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP, redaktor raportu

· prof. dr hab. Jacek Męcina – Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan,

· prof. dr hab. Leszek Pawłowicz – koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, Uniwersytet Gdański,

· dr Marta Penczar – Uniwersytet Gdański,

· prof. dr hab. Andrzej Rzońca – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

· Piotr Górski i Monika Liszewska – współautorzy wyników eksperckich badań jakościowych.

Publikacja powstała we współpracy i przy wsparciu Partnerów: Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji Wolności Gospodarczej, Energopol Trade SA, Nowy Styl Sp. z o.o., Dr Irena Eris SA.

Pełny raport dostępny jest pod linkiem:

https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/11/indeks-wiarygodnosci_WEB.pdf

MŁODZI W MIEŚCIE

W ścieżce tej dyskutowano m.in. o tym, do kogo należy odpowiedzialność za młode osoby w miastach, a także czy miasta te zapewniają dziś odpowiednie wsparcie społeczne młodym osobom, poprzez włączanie lub przeciwnie – wykluczanie z kręgów decyzyjnych. Magdalena Milert – autorka bloga Pieing, wskazała przede wszystkim na problem wykluczenia komunikacyjnego, transportowego i edukacyjnego, z jakim wciąż muszą się mierzyć młodzi ludzie w Polsce. Zadała także pytania o zasadność tworzenia nowych przestrzeni publicznych dla młodych postulując raczej konieczność przetwarzania tych istniejących. Alina Prochasek z Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, z kolei zadała pytania o to, jak młodzież się organizuje i jak może projektować przestrzeń w mieście, podkreślając iż należy zacząć od tworzenia nowych narzędzi do podejmowania dialogu. Natomiast Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta Krakowa wskazał na krakowski Szkolny Budżet Obywatelski, jako jedno z konkretnych rozwiązań w zakresie włączania i budowania przestrzeni do partnerskiego dialogu z osobami młodymi.

GREEN DEAL – ENERGIA, ŻYWNOŚĆ, ZDROWIE

W tym bloku tematycznym dyskutowano m.in. o konieczności zmiany systemu żywnościowego w formie, w jakiej znamy go dziś. Dyskusję otworzył Peter Schmidt, podkreślając iż należy zacząć od zmiany powszechnego poglądu na łańcuchy dostaw żywności – konieczne jest tutaj zniesienie konkurencji w branży produkcji żywności (niszczy ona bowiem małe i średnie przedsiębiorstwa). Schmidt podkreślił też, jak ważne jest podejście spółdzielcze, współpracujące, które ma szansę spowodować, że system produkcji żywności będzie sprawiedliwy i zapewni zdrową żywność. Wezwał jednocześnie do wspólnego budowaniu i włączania do działania społeczeństwa obywatelskiego, a także inicjowania działań na poziomie lokalnym.

W sesji pogłębiającej „Sprawiedliwa transformacja czy bezpieczeństwo energetyczne? Green Deal w obliczu wojny” Barbara Nowacka z Komisji Europejskiej, podkreśliła, że transformacja nie może czekać, a zielona energia to nie tylko odpowiedź na zmiany klimatu, lecz środek, który pomoże nam wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne: „W roku 2030 gaz w UE w 90% będzie importowany. Unia chce dywersyfikacji, idą na to zdecydowane fundusze, co jest szansą dla polskiej gospodarki oraz dla przedsiębiorstw”. Zdaniem Macieja Sołtysika z Instytutu Projektów i Analiz podstawowym problemem, który stoi na przeszkodzie rozwijania rynku energii w Polsce jest niestabilne prawo.

SESJA ZAMYKAJĄCA OPEN EYES ECONOMY SUMMIT 2022

Jednym z ostatnich mówców Kongresu był Mer Irpienia - Olksandr Markushyn, który w swoim przejmującym wystąpieniu pokazał skalę zniszczenia miasta, wskazując jednocześnie na wyzwania jakie stoją nie tylko przez Ukrainą, ale przed całą Europą. Markushyn podkreślił, że tocząca się obok wojna – to dla wielu liderów europejskich także wojna o nowy porządek świata i wartości. Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, dodała że istotną bronią może być wiedza i edukacja – jako przeciwwaga dla dezinformacji i propagandy oraz współpraca na poziomie regionalnym. Jak wspomniała “bez partnerskiej współpracy z Ukrainą na poziomie lokalnym nie będzie możliwa odbudowa Ukrainy. Współpraca praktyczna, np. w odbudowie wodociągów – może być tylko możliwa między miastami”. Dulkiewicz zakończyła apelem o solidarność – jako wartości, która przyniesie bezpieczeństwo także Polsce. Kongres zakończył swoim wystąpieniem prof. Jerzy Hausner. Podkreślił, że “wiarygodność państwa powinna być ustanowiona na fundamencie praworządności, porządku prawnego, normatywności i przestrzegania zasad – w innym wypadku zamiast instytucjonalnej odpowiedzialności pojawia się nieodpowiedzialność, a prawo zamiast być normą, staje się instrumentem nieprawości”. Wskazał również na ważną rolę w społeczeństwie, jaką odgrywają eksperci i obywatele - pierwsi dostarczają narzędzi analitycznych oraz wiedzy mieszkańcom, obywatelom. Dzięki temu tworzy się przestrzeń do debaty i konstruktywnej rozmowy. Wreszcie podkreślił, jak ważne jest w życiu społecznym animowanie działalności obywatelskiej oraz formowanie różnych struktur wspólnotowych, wszelkiego rodzaju organizacji i instytucji państwowych, które pryncypialnie bazują na wiarygodności

—

Pełny program VII Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości - Open Eyes Economy Summit dostępny jest na stronie https://www.kongres.oees.pl.