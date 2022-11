Podczas konferencji w ramach programu Polish-Hungarian Research Platform zostaną zaprezentowane wyniki badań w ramach międzynarodowej współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z Instytutem Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie. Celem tego projektu jest ożywienie międzynarodowej współpracy prawników oraz wypracowanie nowych metod przygotowywania projektów legislacyjnych. – Naszymi projektami w Europie Środkowej chcemy przełamać monopol zachodnioeuropejskich ośrodków naukowych. Jest ważne szczególnie dziś, gdy żyjemy w czasach odejścia od naturalnych wartości, tradycyjnie pojmowanego świata, czyli odchodzenia od tego wszystkiego, co w naszych społecznościach sprawdziło się i przyniosło pozytywny efekt – mówił dr hab. Marcin Wielec, profesor UKSW i dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

W ramach projektu „Polish-Hungarian Research Platform” powołano cztery polsko-węgierskie zespoły badawcze od procesu legislacyjnego zmiany konstytucji, praworządności, reformy sądownictwa administracyjnego oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości. Każdy zespół tworzy sześciu wybitnych przedstawicieli nauk prawnych zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa.

Z uznaniem do polsko-węgierskiej współpracy odnosi się także wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Wskazał on, że ten obszar współpracy w obrębie nauk prawnych nie był dobrze wykorzystany po 1989 roku, gdy Polska i Węgry odzyskały suwerenność. – Ta współpraca zmieni pozycję nauki polskiej i węgierskiej w całym dyskursie nauk prawnych w Europie. Jest to bardzo ważne w kontekście integracji europejskiej, bo nasze badania oraz refleksja poszerzają naszą wiedzę nt. roli państwa i narodu – mówił podczas pierwszej edycji projektu dr Marcin Romanowski.

Podczas konferencji 21-22 listopada będą omawiane takie kwestie, jak sztuczna inteligencja, mediacja, ochrona osób starszych, efektywność sądownictwa administracyjnego. – Podczas konferencji zostanie podsumowana druga edycja naszej współpracy. Szczególnie ważnym problem dla prawników jest sztuczna inteligencja i ochrona osób starszych w świetle badań europejskich. W naszych społeczeństwach osób starszych przybywa, a w UE jest coraz silniejszy trend zwiększenia ochrony prawnej seniorów, bo stają się oni ofiarami przestępstw. Nasze badania doskonale wpisują się więc w tą europejska dyskusję – mówi dr Konrad Brudziak, koordynator projektu „Polish-Hungarian Research Platform”.

W trakcie dyskusji zostaną zaprezentowane badania czterech zespołów, które były prowadzone przez kilka miesięcy. W każdym zespole jest po trzech naukowców z Polski i trzech z Węgier, którzy regularnie się spotykali i wymieniali swoimi doświadczeniami. – Głównym efektem tych badań będą konkretne postulaty rozwiązań legislacyjnych skierowane do ustawodawców z Węgier, Polski i Europy. W przypadku osób starszych będą to konkretne postulaty zmian prawa cywilnego, karnego, które roztoczą lepszą ochronę dla naszych seniorów – wskazuje Konrad Brudziak.

Konferencja rozpocznie się 21 listopada o godz. 9.00. Pełną agendę konferencji oraz link do transmisji on-line można znaleźć na stronie www.isconferences.eu.