– W tym roku chcemy w dużej mierze skupić się na idei Przemysłu 4.0, czyli szeroko pojętej implementacji zaawansowanych procesów cyfryzacji i digitalizacji w produkcji. Do tematu będziemy chcieli podejść wieloaspektowo, dyskutując o szansach, wyzwaniach i ograniczeniach dla cyfrowego przyspieszenia w polskim przemyśle – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Reklama

Podczas konferencji „Nowy Przemysł 4.0” omawiane będą zmiany przemysłu w Polsce. Jej uczestnicy porozmawiają m.in. o tym, jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce i czy okres po pandemii, a także niestabilne obecnie otoczenie makroekonomiczne, to dobry czas na przyspieszenie. Udział w debatach potwierdzili już m.in. Andrzej Cholewa, członek zarządu Track Tec, Andrzej Dulka, prezes PIIT, Jarosław Gracel, prezes Astor, Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper, Andrzej Korpak, prezes Stellantis, Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej Amica, Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW.

Reklama

W ramach konferencji rozstrzygnięty zostanie konkurs THE BEST OF INDUSTRY 4.0, w którym nagrodzimy zakłady produkcyjne realizujące w praktyce „fabryki przyszłości” oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. Wręczenie nagród, przyznanych przez eksperckie jury, odbędzie się podczas wieczornej gali 4 października. 5 października organizatorzy zapraszają także na konferencję „Tech and Job” podejmującą problematykę polskiego rynku pracy inżynierów i specjalistów – poszukiwanych specjalności i przyszłościowych kompetencji.