Czy czeka nas rewolucja infrastrukturalna o nieznanej dotąd skali? Czy kraje UE są gotowe na przyjęcie celów pakietu “Fit for 55” i poniesienie jego ekonomicznych i społecznych kosztów? Czy przedsiębiorstwa wygrają wyścig z czasem w kwestii ochrony klimatu? To pytania, które będziemy stawiać na X edycji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, między 20 a 22 października. Gościem EFNI będzie m.in. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) nie pozostawia złudzeń. Wielu zjawisk pogodowych wywołanych zmianami klimatycznymi już nie zatrzymamy. Mamy jednak wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zatrzymanie wzrostu temperatury atmosfery na poziomie 1,5 st. C w stosunku do ery przedprzemysłowej.

Europa na autostradzie do ekologicznej gospodarki

Walka ze zmianami klimatu zaczyna przypominać wyścig z czasem. Krokiem milowym w drodze do zeroemisyjnej gospodarki jest inicjatywa Komisji Europejskiej “Fit for 55”. To pakiet dyrektyw wskazujących krajom Unii konieczność zmian, w tym radykalnej transformacji gospodarki, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

“Fit for 55 stawia ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku względem roku 1990” - mówi Rafał Rudziński, prezes Bosch Polska i przedstawiciel Bosch Group w Polsce. “Następna dekada będzie dla Europy kluczowym krokiem na drodze do stania się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem w roku 2050 i urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu” – podkreśla Rudziński.

“Fit for 55” to trzynaście wniosków ustawodawczych. Dotyczą one m.in.: rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (i ich zmniejszenia o 61 procent) czy stopniowego wycofywania bezpłatnych uprawnień do emisji dla lotnictwa. Pakiet wprowadza też nowe normy emisji CO2 dla samochodów. Od 2030 roku producenci będą musieli zmniejszyć emisyjność nowych aut o 55 procent (w porównaniu z 1990 rokiem). Pięć lat później, wszystkie samochody zjeżdżające z linii produkcyjnych będą musiały być zeroemisyjne.

Zielona transformacja – kluczowe wyzwanie, ale też wiele pytań

Jak zmiany proponowane przez KE wpłyną na konkurencyjność firm w Unii Europejskiej? To problem do pilnego rozwiązania. Regulacjom związanym z redukcją gazów cieplarnianych nie podlegają przecież konkurenci spoza Unii.

Przeprowadzenie sprawiedliwej, zielonej transformacji to największe wyzwanie cywilizacyjne o wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym przed jakim staje europejska wspólnota w XXI wieku. Wymaga ono współpracy na poziomie międzynarodowym i gospodarowania zasobami, które są niezbędne do łagodzenia społecznych skutków tych zmian. W tym celu UE powoła Fundusz Społeczno-Klimatyczny z budżetem 72,2 mld euro, którego największym beneficjentem ma być Polska.

Walka ze zmianą klimatu jest jednym z głównych celów polityki całej Unii. Działania wpisują się w globalną inicjatywę ONZ Race To Zero (Wyścig Do Zera), która łączy firmy, miasta i inwestorów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Ochrona klimatu na EFNI

Na Europejskim Forum Nowych Idei ochronie klimatu będzie poświęcony cały blok tematyczny „Zdążyć przed 2050”. “Fit for 55” oznacza radykalną zmianę cywilizacyjną. Czy cele wyznaczone przez KE są możliwe do zrealizowania w takim kraju jak Polska, gdzie 80 procent gospodarstw korzysta z ciepła pochodzącego z węgla? Czy wzrost kosztów ogrzewania i paliw nie grozi zwiększeniem skali ubóstwa energetycznego i wykluczenia transportowego? Jak z wyzwaniami klimatycznymi poradzi sobie oparty o węgiel przemysł? Jakie będą skutki społeczne i ekonomiczne zielonej transformacji? Kto straci a kto zyska nowe miejsca pracy?

Wraz z przedsiębiorcami i zaproszonymi gości będziemy rozmawiać o szansach i zagrożeniach, jakie transformacja energetyczna przyniesie polskiej gospodarce.

***

Tematom „Fit for 55” oraz biznesowemu wyścigowi do zera przyjrzymy się podczas paneli dyskusyjnych i sesji plenarnych EFNI. W dyskusji „Czy jesteśmy gotowi na ‘Fit for 55’?”, odbywającej się pod patronatem firmy Bosch, udział wezmą: Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu; Rafał Rudziński, prezes Bosch Polska i przedstawiciel Bosch Group w Polsce; Ingrid Reumert, przewodnicząca Danish Government Council for Energy Efficiency Transition, wiceprezeska Velux; Aleksandra Tomczak, członkini gabinetu wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu oraz Łukasz Lipiński, redaktor naczelny Polityka.pl.

Partnerem panelu „Business Race To Zero” jest Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce, a wśród prelegentów będą: Elżbieta Cichońska, prezeska zarządu, Arup Polska; Ewa Łabno-Falęcka, dyrektorka ds. Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska; Jacek Hutyra, Climate Officer, Orange Polska oraz Dorota Zawadzka-Stępniak dyrektorka Departamentu Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan.

O Europejskim Forum Nowych Idei

Organizatorem EFNI, którego 10. edycja odbędzie się w dniach 20-22 października 2021 r., jest Konfederacja Lewiatan przy współpracy z BusinessEurope i miastem Sopot. To jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Forum co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników - przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej jak i europejskiej.

