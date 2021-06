Terminem Power Generation określa się osoby w wieku 50+ aktywne na rynku zawodowym. Są to nie tylko świadomi i wymagający konsumenci, ale też aktywni uczestnicy rynku pracy. W Polsce aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia wynosi ok. 32 proc. (dane za rok 2019) – mamy więc jeszcze na tym polu wiele do zrobienia, by dołączyć do takich państw jak np. Niemcy. Szczególnie, że wydłużenie aktywności zawodowej pracowników po 50-tym roku życia należy do priorytetowych działań́ krajów Unii Europejskiej.

Podczas debaty wraz z zaproszonymi gośćmi porozmawiamy na temat:

- Czy sukces przychodzi po pięćdziesiątce?

- Pokolenie mocy – dlaczego warto inwestować w 50.latków?

- Polska na tle Europy – czy efektywnie korzystamy z doświadczenia pracowników 50+?

W spotkaniu uczestniczyć będą:

Jolanta Bańczerowska - Członkini Zarządu Żabka Polska, obszar strategii personalnej (Chief People Officer)

Katarzyna Komorowska - partner PwC, liderka zespołu People & Organization w PwC

Wojciech Szwarc. Członek Zarządu Benefit Systems SA

dr Tomasz Baran z wydziału psychologii UW, partner merytoryczny Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna

Wirginia Szmyt (DJ Wika) - najstarsza DJ-ka w Polsce

Debata rozpocznie się o godzinie 11, dostępna jest pod linkiem https://fb.me/e/2qNTbPYcC .