Do wybuchu wojny przedsiębiorstwa znad Wisły regularnie zwiększały swoją pozycję na ukraińskim rynku - w porównaniu z 2017 r. inwestycje wzrosły tam o ponad 120 mln dol. Większość znajduje się na zachodzie kraju, gdzie działania wojenne były niewielkie. Mimo wszystko straty części z nich - jak twierdzą prowadzący sprawy prawnicy , z którymi rozmawialiśmy - stanowią zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu mln zł. Wszystkie szacunki są jednak wstępne, a do wielu inwestycji nie można dotrzeć w czasie wojny. Na dokładne wyliczenia - jak podkreślają chcący zachować anonimowość przedsiębiorcy - przyjdzie czas po zakończeniu wojny.