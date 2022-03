Najbardziej skutki wojny i wyjazdu pracowników do Ukrainy odczuwają transport oraz budownictwo - wskazują opublikowane we wtorek przez Główny Urząd Statystyczny wyniki badania koniunktury w branżach. - O ile bieżąca ocena nie jest specjalnie gorsza od ogólnej koniunktury, to skala spadku z miesiąca na miesiąc pokazuje, że te dwie branże w najbliższym czasie będą pod bardzo silną presją, jeśli chodzi o możliwości wywiązywania się ze swoich zobowiązań lub realizację nowych zamówień - mówi Mariusz Zielonka, ekspert Konfederacji Lewiatan, organizacji przedsiębiorców.