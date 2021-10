Wielu pandemia przekonała do zakupów przez internet, co przyczyniło się do znacznego rozwoju tego segmentu sprzedaży. Zmiany nie ominęły też sklepów stacjonarnych. Klienci zaczęli preferować rozwiązania ułatwiające robienie zakupów w sposób szybki i bezpieczny, m.in. z wykorzystaniem bezdotykowych form płatności. Wybierali sklepy mniejsze, jak najbliżej miejsca zamieszkania, w których mieli możliwość zrobienia kompleksowych zakupów.

Rekordy w handlu online nie skończyły się wraz z lockdownami – e-sklepów i platform zakupowych wciąż przybywa, bo choć konsumenci wracają do placówek stacjonarnych, to nie rezygnują z zakupów online. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku e-commerce będzie na poziomie 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12 proc. Wciąż rekordowo rośnie też liczba sklepów internetowych – do końca lipca br. powstało aż 5,2 tys. nowych i jest ich już niemal 50 tys. (dane wywiadowni Dun & Bradstreet). Jest też większe zainteresowanie platformami zakupowymi – np. Allegro podało, że w II kw. 2021 r. sprzedaż na platformie wzrosła o 10,6 proc., w porównaniu do II kw. ub.r., który również był wzrostowy.

Klienci, spędzając więcej czasu w domach, zaczęli przywiązywać jeszcze większą wagę do tego, jak się odżywiają. Według analizy „Nawyków żywieniowych Polaków w czasie izolacji społecznej podczas epidemii koronawirusa 2020”, przeprowadzonej na zlecenie firmy Upfield pod koniec czerwca ub.r., zmianę nawyków żywieniowych w czasie izolacji społecznej zadeklarowało ponad 40 proc. badanych. Prawie połowa z nich (47,9 proc.) przyznała, że jadła zdrowiej, a co czwarta osoba (24,5 proc.) deklarowała, że spożywała mniej mięsa. Z badania wynika też, że Polacy chcą zachować zdrowe nawyki także po epidemii. Zapytani o to, które z nich będą kontynuować, najczęściej wskazywali na zdrowsze odżywanianie (76,1 proc.), częstsze gotowanie w domu od podstaw (70,1 proc.), wykorzystywanie roślinnych zamienników mięsa (61,9 proc.) oraz jedzenie mniejszej ilości nabiału (59,5 proc.) oraz mięsa (55,3 proc.).

Niezwykle ważne w rozwoju tych produktów są marki własne, bo to właśnie one ułatwiają konsumentom dostępność do produktów roślinnych. Dlatego też, w odpowiedzi na potrzeby stale rosnącej grupy konsumentów, Żabka cały czas rozszerza ofertę produktów w 100 proc. roślinnych. Sieć wprowadziła m.in. wegańskie napoje, desery, batoniki i alternatywy dla tradycyjnego sera żółtego czy białego, a także ciepłe i szybkie przekąski – np. wegger, czyli wegański burger. Obecnie asortyment ten liczy już kilkadziesiąt indeksów.

Liczne obowiązki i coraz mniej wolnego czasu sprawiły też, że konsumenci jeszcze chętniej zaczęli sięgać po gotowe, odpowiednio zbilansowane całodzienne zestawy posiłków. Nie jest łatwo skomponować je samodzielnie – wymaga to wiedzy z dziedziny zdrowia i dietetyki. Coraz popularniejszym rozwiązaniem stały się więc tzw. diety pudełkowe. Pozwalają one zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie posiłków, ułatwiają odkrywanie nowych smaków i są dobrym sposobem na to, by jeść zdrowo. Do tego, gdy ceny produktów spożywczych galopują, korzystanie z cateringu dietetycznego to jedno z rozwiązań, które pomaga dokładnie zaplanować wydatki na żywność.