W połowie XIX w. rosyjskie imperium zdawało się płynąć na fali. Postanowiło więc dokończyć swe wielkie dzieło z poprzedniego stulecia – „dobić” osmańską Turcję, zapanować ostatecznie nad Morzem Czarnym, uzyskać dostęp do Śródziemnego, wyjść na Bałkany i zdobyć wpływy na Bliskim Wschodzie. Car Mikołaj I, zwany „żandarmem Europy”, popełnił jednak kardynalne błędy w ocenie sytuacji. Po pierwsze, nie docenił skali zacofania Rosji, powszechnej korupcji i nieudolności oraz ogólnej słabości państwa na tle potęg zachodnich. W praktyce okazało się, że armia carska ustępuje przeciwnikom pod każdym względem: od jakości broni poprzez dowodzenie aż po łączność i logistykę, podobnie zresztą jak flota. Po drugie, nie docenił zdolności stolic zachodnich do przynajmniej chwilowego wzniesienia się ponad konflikty i solidarnego wystąpienia w obronie swojego strategicznego interesu, czyli przeciwko nadmiernym ambicjom Rosji grożącym zachwianiem korzystnego dla wszystkich status quo. Niebagatelną rolę odegrały tu rodzące się mass media i antyrosyjska mobilizacja opinii publicznej Zachodu. Car nie docenił też Turcji, która po paru porażkach na początku wojny wzięła się w garść, a po włączeniu się do walki Anglików i Francuzów przeszła nawet do lokalnych kontrofensyw. Brzmi znajomo, prawda?