Na ten afrykański paradoks żywnościowy zwrócili niedawno uwagę ekonomiści Eoin McGuirk (Uniwersytet Tuftsa) i Marshall Burke (Uniwersytet Stanforda). Zauważyli oni, że mamy tu do czynienia z dwoma przeciwstawnymi siłami. Z jednej strony wzrost cen żywności powoduje zwiększanie zarobków krajowego sektora rolniczego. Więcej pieniędzy w tym systemie oznacza lepsze zarobki pracowników rolnych oraz więcej funduszy na inwestycje i modernizację rolnictwa. Jeśli wziąć pod uwagę rozmiar sektora i jego znaczenie dla gospodarek, mamy tu do czynienia z impulsem pozytywnym, który zmniejsza ryzyko zaciągania się do zbrojnych partyzantek przez zdesperowanych mieszkańców. Co z kolei jest czynnikiem stabilizującym życie społeczne. Ale jest i druga strona medalu. Wyższe ceny żywności to oczywiście wyższe koszty. A jeśli wziąć pod uwagę, że w krajach afrykańskich wydatki na jedzenie stanowią średnio jakieś 40 proc. domowych budżetów, to znaczące skoki cen muszą się przełożyć na społeczne niezadowolenie. A więc zmniejszą stabilność życia społecznego.