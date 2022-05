Co to jest? W farmacji można wyróżnić trzy zasadnicze grupy żeli. Najczęściej spotykane są hydrożele, których wiodącym składnikiem podłoża jest hydrofilowy polimer i woda, co wymaga dodawania substancji konserwujących, bo woda jest dobrym środowiskiem do rozwoju bakterii; wielokrotne wyciskanie żelu z tuby lub pobieranie z pudełka może doprowadzić do skażenia preparatu. Druga grupa to emulżele - mieszanina dwóch faz ciekłych lub półstałych, lub jednej ciekłej a drugiej półstałej, które nie rozpuszczają się jedna w drugiej. I trzecia - oleożele, które są lipofilowe, bez kropli wody, więc nie trzeba dodawać do nich substancji zabezpieczających przed rozwojem drobnoustrojów. - Między innymi dzięki temu nasz oleożel udało się stworzyć jedynie z czterech substancji: oleju naturalnego, który stanowi kilkadziesiąt procent podłoża, powszechnie znanej substancji żelującej, witaminy E, która pełni rolę przeciwutleniacza i substancji biologicznie czynnej. Ponieważ stosujemy np. olej rzepakowy, słonecznikowy czy z oliwek, uzyskaliśmy produkt naturalny, gwarantujący optymalny efekt dermatologiczny, o znikomej liczbie ewentualnych działań niepożądanych - przekonuje dr Kołodziejczyk.