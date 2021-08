Ale ponieważ jednak w XXI w. tekst polemiczny, w którym nie przesadzi się z kuku na muniu, to tekst stracony, Wildstein, jak tylko słusznie oburzy się na zbiorową histerię „liberalnego establishmentu”, pisze o Wojewódzkim „oberpajac”. Wyzwisko ad personam… mój Boże, jaka żenada. Kuba Wojewódzki mógłby być nawet zupełnym głąbem, ale nie znaczy to, że z zasady nie ma racji w konkretnej sprawie; podobnie człowiek z zasady mądry w konkretnej sprawie może się mylić. To zasada doskonale znana pisarzowi i publicyście Wildsteinowi. (Dodać trzeba, że akurat wpis Wojewódzkiego był raczej rzewny niż dziki, „ch…u” nie napisał – oby tak wyglądały wszystkie ataki ludzi kultury na siebie).

Można jednak powiedzieć, że wobec podłości człowiek przyzwoity nie tylko może, ale nawet powinien sam używać zwrotów podłych, bo jego podłość, to w istocie antypodłość. Skoro oni używają takich słów, jak „gnój”, „ch…j”, „szmata” czy „kolaborant” – cóż złego jest w „pajacu”, „sforze” czy „pezetpeerowskim wyciruchu”, jak przyjemnie Wildstein pisze o Marku Belce? Otóż odpowiedź jest, niestety, banalnie oczywista: w Polsce nie ma okupacji. Szlachetna, ale słabsza mniejszość nie musi uciekać się do agresji ani fizycznej (przyznajmy, że napaść na posła Konfederacji była żałosna), ani werbalnej.

Specyfiką naszych czasów jest niestety przekonanie, że właściwie każdy należy do represjonowanej, broniącej się mniejszości. Maziarski jest wśród garstki broniącej Polski przed brunatnym populizmem, Wildstein wśród garstki broniącej cywilizacji przed barbarzyństwem pseudoelit, Kukiz walczy w opasce powstańczej, zaś tamta kurczowo ściska krzyż, tamten w opasce tęczowej, a ta bez stanika – i wszystkie te osoby reprezentują dławioną mniejszość. A jak dławiona mniejszość przyznaje sobie prawo do odpowiedzi brutalnością, którą brzydzi się... – o ile jest atakowana brutalnością „dominującej większości”.

À propos Romana Giertycha. Nazwał Kukiza szmatą i potem przeprosił, w bardzo zresztą ciekawym wpisie na temat uroków współpracy z Jarosławem Kaczyńskim. Giertych staje się latarnią morską moralności – jeżeli to nie daje pretekstu do namysłu, w co się wszyscy wpakowaliśmy, to jesteśmy głusi i ślepi.