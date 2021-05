Japończycy anektują Koreę, wygrywają wojnę z Rosją, zajmują część Chin i Tajwan – rosną w siłę, a wraz z owym rośnięciem w siłę tracą impet związany z misją cywilizacyjną; wzmaga się za to ich skłonność do stosowania okrutnej, eksploatacyjnej przemocy wobec ludności cywilnej podbitych krajów. A potem przychodzi koniec II wojny światowej – amerykańskie ataki atomowe i słynne przemówienie cesarza z 15 sierpnia 1945: „Po dogłębnym rozważeniu ogólnych tendencji na świecie i warunków, w jakich znalazło się dziś nasze cesarstwo, postanowiliśmy rozstrzygnąć obecną sytuację, sięgając po środek nadzwyczajny. Poleciliśmy naszemu rządowi, by zakomunikował rządom Stanów Zjednoczonych , Wielkiej Brytanii, Chin i Związku Radzieckiego, że nasze Cesarstwo przyjmuje warunki sformułowane w ich wspólnej deklaracji. (...) Gdybyśmy kontynuowali walkę, doprowadziłoby to nie tylko do ostatecznego upadku i unicestwienia japońskiego narodu, lecz również do całkowitego zniszczenia ludzkiej cywilizacji. (...) Postanowiliśmy utorować drogę do powszechnego pokoju dla wszystkich przyszłych pokoleń. (…) Rozkazujemy wszystkim naszym poddanym, aby postępowali zgodnie z naszymi życzeniami”. Po raz pierwszy Japończycy usłyszeli przez radio głos boga – i to od razu w sytuacji całkowitej klęski.