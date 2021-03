W pierwszej części książki Wiech wykłada więc przystępnym językiem wszystkie twarde dowody na to, że globalne ocieplenie nie jest ani spiskiem elit mającym doprowadzić do utworzenia rządu światowego, ani manipulacją naukowców. Tylko realnie istniejącym zjawiskiem przyrodniczym wywołanym działalnością człowieka. Potem autor skupia się na radach dla prawicy. Wiech próbuje odczarować ekologię. Odczarować, mając na uwadze obawy wyobrażonego (prawicowego) czytelnika. Celem ostatecznym jest – jak się wydaje – zgromadzenie amunicji potrzebnej do skutecznego kontrataku. Kontratak ów powinien polegać na odwojowaniu tematu, który dziś – co do tego nie ma chyba większych wątpliwości – należy do lewicy oraz liberałów. Przy okazji Wiech przypomina wiele źródeł, z których prawica (jeśli zechce) może czerpać oryginalne zielone inspiracje. Takie miejsca to choćby ekologiczny dorobek Kościoła katolickiego czy też wiele faktycznych posunięć chroniących przyrodę, których inicjatorami byli ważni dla prawicy politycy (choćby prezydenci USA Theodore Roosevelt czy Richard Nixon).