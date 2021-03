Dobrze wiedzą o tym np. analitycy rynków i inwestorzy. Bardzo rzadko – politycy. Tych ostatnich cechuje skłonność do myślenia życzeniowego. Wydaje im się, że skoro mają władzę wydawania dekretów, skoro mogą powoływać członków rad nadzorczych oraz w dodatku są wożeni limuzynami (nawet na zamknięte dla pospólstwa cmentarze), to lądy, morza, zwierzęta i miliony ludzi zachowają się tak, jak im się wydaje. Tymczasem byty ożywione i nieożywione zazwyczaj są nieposkromione, więc skutki myślenia życzeniowego dotykają bardziej zwykłych obywateli niż zaskoczonych rozwojem wydarzeń decydentów.

Tak było (i jest) z pandemią. Prace naukowe i raporty dotyczące międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, zawierające elementy prognozy, a pisane jeszcze przed wybuchem COVID-19, niemal bez wyjątku zawierają scenariusz pandemiczny. Niektóre – z perspektywy roku z okładem, który upłynął od pierwszych alarmów – wydają się profetyczne. Liczne tego typu materiały były publicznie dostępne. Wiele z nich zapewne trafiało na biurka decydentów. I co? Nic. Kiedy już stało się jasne, że mamy problem i że sam się nie rozwiąże – okazało się, że nie tylko pod względem materialnym świat jest zupełnie nieprzygotowany, ale że to samo dotyczy sfery koncepcyjnej i organizacyjnej. Reakcje rządów były paniczne i chaotyczne, a metody i procedury testowano na żywych organizmach.

Jeden z najnowszych (i przy tym najlepszych) dostępnych na polskim rynku podręczników prognozowania – to „Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku” Tomasza R. Aleksandrowicza. Autor, były oficer UOP, potem przez wiele lat doradca prezydenta RP, wreszcie profesor Collegium Civitas i Wyższej Szkoły Policji, umie o trudnej i hermetycznej problematyce pisać językiem niemal potocznym, wartkim i zrozumiałym. Umie też połączyć naukową erudycję, precyzję i porządny aparat naukowy z celnymi cytatami z Boba Dylana, Czesława Miłosza, Olgi Tokarczuk czy Jacka Dukaja. To rzadkość na naszym rynku, więc ta forma zasługuje na odrębną pochwałę – ale jeszcze istotniejsza jest treść.

Po pierwsze – solidny wykład o metodologii i o warunkach profesjonalnego prognozowania, z fundamentalną uwagą: „zadaniem prognozy, zwłaszcza prognozy strategicznej, nie jest przewidywanie faktów, które mogą zaistnieć w przyszłości, i czasu, w którym one nastąpią (to raczej domena wróżek), lecz identyfikacja występujących czynników i tendencji, determinujących rozwój sytuacji i jej kształt w określonym horyzoncie czasowym”. Do tego interesująca analiza samej „zmiany” jako stałego elementu rozwoju cywilizacji, a także opis mechanizmu przekształcania paradygmatów w mity, trwające jedynie siłą rozpędu i bezlitośnie fałszujące nam ogląd świata.

Po drugie – katalog tytułowych megatrendów, czyli strategicznych czynników, determinujących kierunki i kształt zmian, Aleksandrowicz, powołując się m.in. na źródła amerykańskie i rosyjskie, pokazuje, jak współcześnie – w warunkach kolejnej fali wyjątkowo szybkich i głębokich zmian technologicznych – adaptowane są znane koncepcje „zarządzania refleksyjnego” psychologa matematycznego Vladimira Lefebvre’a czy „wojen buntowniczych” teoretyka wojskowości Jewgienija Messnera. Unika na szczęście powtarzania tego, co jest powszechnie wiadome, i koncentruje się na relacji: zmiana technologiczna – obieg informacji – bezpieczeństwo państwa. Wnioski dotyczące tego ostatniego są pesymistyczne. Państwo, realizujące w sieciowym środowisku własne interesy, często już na starcie przegrywa z asymetrycznymi i/lub eksterytorialnymi rywalami. Maleje więc jego realna sterowność, rośnie za to wrażliwość na agresję informacyjną – a jednocześnie mamy polityków, którzy wygrywają wybory , zazwyczaj obiecując wzrost sprawczości. Okołopandemijne skandale i zamieszania pokazują, ku czemu ta sprzeczność prowadzi.

Pierwszą grupę czarnych łabędzi Aleksandrowicz nazwał „technologicznymi”. Znalazły się tu np.: wprowadzenie do użytku komputera kwantowego (o mocy obliczeniowej przełamującej dotychczasowe metody zabezpieczeń, a także przyspieszającej kolejne, nowe odkrycia i wynalazki); wprowadzenie na rynek na skalę powszechną innych nośników energii niż ropa, gaz czy węgiel (co zmieniłoby geopolitykę i prawdopodobnie umożliwiłoby konstruowanie nowych, potężnych broni); pojawienie się technologii przemysłowego odsalania wody morskiej (co przybliżyłoby zwalczenie części zagrożeń na tle klimatyczno-demograficznym) oraz upowszechnienie na skalę światową kryptowalut i podważenie monopolu państw na emisję pieniądza, co zrewolucjonizowałoby nie tylko gospodarkę, lecz także szerzej – cały system dystrybucji bogactwa i potęgi politycznej, tworząc nowy i zdecydowanie anarchiczny system. Do tej kategorii autor zaliczył też upowszechnienie internetu rzeczy (a w konsekwencji nowe możliwości zbierania danych oraz prowadzenia dywersji), wprowadzenie technologii umożliwiających totalną kontrolę społeczeństw, automatyzację procesów gospodarczych i społecznych w oparciu o sztuczną inteligencję, a wreszcie środki farmakologicznego lub biocybernetycznego zwiększania efektywności bojowej żołnierzy. W odniesieniu do wszystkich tych zmian pytanie nie brzmi „czy nastąpią?”, lecz „jak szybko?”; niekoniecznie są więc typowo „łabędzimi” niespodziankami, lecz po prostu ptaszyskami, nieuchronnie wykluwającymi się z już dawno złożonych jaj.