Waga miejsca zamieszkania jest również istotna w obrębie samych państw. Tym bardziej w kraju takim jak Polska, w którym mobilność wewnętrzna należy do najniższych na świecie. Według OECD zaledwie co dziesiąty dorosły obywatel Polski zmienił adres w ciągu ostatnich pięciu lat (w Szwecji co trzeci, a w Australii co drugi). Różnice we wskaźnikach bezrobocia między polskimi województwami bywają dwukrotne, a między powiatami nawet kilkukrotne. Można przypuszczać, że gdyby Sławomir Mentzen urodził się w popegeerowskiej wsi, nie opowiadałby tyle o pracowitości. Z badania CBOS wynika, że 60 proc. biednych pracujących znad Wisły zamieszkuje gminy wiejskie, a zaledwie 5 proc. miasta powyżej 500 tys. mieszkańców. W tych ostatnich mieszka za to 41 proc. osób należących do jednej piątej najzamożniejszych – we wsiach zaledwie 11 proc. (to już dane GUS).