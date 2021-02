Nowy ruch protestu wciąż krystalizuje swój światopogląd. Widać jednak, co go niesie: wrogość, nie tylko wrogość do Zjednoczonej Prawicy, lecz również do tych, którym w minionych latach dobrze się wiodło. Nie można robić rewolucji, sympatyzując z „ustawionymi”! W plecaczkach i torebkach organizatorów Strajku Kobiet znajdziemy m.in. bardzo antyrynkowe odezwy, od których aktywista PO dostałby gęsiej skórki. Są tam także przemyślenia na temat rządów starych dziadów na uczelniach, w szpitalach, w teatrach i firmach – otóż całą tę dziaderską tkankę trzeba „wyp…ić”. Może i trzeba, ale pośród tej warstwy „starych dziadów” (obojga płci…) mocne wsparcie ma PO. Wizja obowiązkowych wspólnych toalet i represji za lekkomyślne użycie słowa „pani” straszy tę widownię. Dopóki istnieje PiS, to on paraliżuje ją mocniej, lecz co się stanie, jeżeli naprawdę upadnie?