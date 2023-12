W jakiej klasyfikacji budżetowej ująć dwa wydatki w ramach funduszu sołeckiego, tj. zakup z montażem drzwi wejściowych do budynku świetlicy oraz zakup grzejnika elektrycznego, który stanie w jednym z pomieszczeń tego budynku? Czy obie pozycje można ująć w paragrafie 430?

Skoro w zapytaniu pojawił się aspekt wydatkowania środków w ramach tzw. funduszu sołeckiego, na początku warto przytoczyć prawne podstawy funkcjonowania tego mechanizmu wydatkowego, który został określony w ustawie z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. W art. 2 tego aktu prawnego m.in. postanowiono, że rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Przy czym ww. fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Co istotne, środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku (zgodnie z art. 5 ust. 1 składa go sołectwo do włodarza gminy) są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być też przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Z podanego stanu faktycznego należy wnioskować, że wydatki w podanym zakresie przedmiotowym zostały zaakceptowane w toku procedury przewidzianej wspomnianą ustawą, a więc kwestią wtórną jest ich odpowiednie ujęcie w ramach wydatków, czyli z uwzględnieniem rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Natomiast co do podanego w zapytaniu paragrafu 430, to należy zauważyć, że ma on oznaczenie: „Zakup usług pozostałych”. Z opisu paragrafu wynika m.in., że obejmuje on wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług (z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410 i 417 oraz usług wymienionych w paragrafach: 426 do 429, 432 do 440, 461 do 463 i 470). Można stwierdzić, że ma on zastosowanie w tych wszystkich przypadkach, w których rozporządzenie nie przewiduje specjalnej podziałki klasyfikacji budżetowej. Zresztą już sam opis ww. paragrafu wskazuje, że ma on najszerszy zakres zastosowania, co nie oznacza, że może być stosowany w dowolny sposób. W każdym razie opisane w zapytaniu wydatki należy ocenić odrębnie.

I tak, jeśli chodzi o zakup z montażem drzwi wejściowych do budynku, to jak najbardziej dopuszczalny będzie ww. paragraf 430, bowiem istotą tego wydatku jest nie tylko zakup, ale i montaż, czyli typowa usługa. Nie ma jednak wystarczających przesłanek, aby ujmować w podanym paragrafie wydatek na zakup grzejnika elektrycznego. W tym bowiem przypadku nie następuje zakup usługi związanej z grzejnikiem, a jedynie samego przedmiotu. Stąd wydaje się, że adekwatnym paragrafem będzie 421 oznaczony: „Zakup materiałów i wyposażenia”. Z jego opisu wynika, że ujmuje się w nim zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek, w tym m.in.: leków i środków opatrunkowych na wyposażenie apteczek, prasy. Nie zalicza się do tego paragrafu zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze dokonywanych z wydatków osobowych oraz zakupu środków żywności.

Dlatego mając na uwadze specyfikę podanych wydatków, nie ma podstaw, aby obie wskazane w zapytaniu pozycje ujmować w paragrafie 430. W tym paragrafie można ująć jedynie zakup z montażem drzwi wejściowych, natomiast zakup samego grzejnika elektrycznego na użytek sali (świetlicy) należy ująć w paragrafie 421. ©℗