Badanie przeprowadzono w formie ankiety. W okresie od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. wypełniło ją 108 tys. podatników. Z możliwości wyrażenia swojej opinii po wizycie w urzędzie skarbowym skorzystało jednak tylko 6–8 proc. tych, którzy zostali zaproszeni do wypełnienia formularza. Badanie zostało przeprowadzone elektronicznie. Jest to możliwe dzięki wdrożonemu w ubiegłym roku systemowi elektronicznego umawiana wizyt w urzędach skarbowych. W takiej sytuacji bowiem zainteresowany (np. podatnik) podaje swój adres e-mail.