Z uwagi na powyższe należy odnieść się do rozporządzenia z 17 grudnia 2020 r. ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, bowiem zawiera ono regulacje dotyczące m.in. sprawozdania Rb-Z. Warto wspomnieć, że zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 1 tego aktu wykonawczego Rb-Z to kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Z perspektywy płatności dokonywanej na koniec lipca br. płatność drugiej części ww. ceny powinna mieć odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb-Z, skoro obejmuje ono stan zobowiązań na koniec czerwca br. W tym zaś terminie owo zobowiązanie nadal będzie aktywne, jakkolwiek będzie miało status niewymagalnego. Natomiast adekwatnym wierszem sprawozdania do wykazania ww. zobowiązania będzie wiersz oznaczony jako E2.1. (krótkoterminowe kredyty i pożyczki). Z opisu zawartego w załączniku nr 8 („Instrukcja sporządzania sprawozdań”), tj. z par. 2 ust. 1 pkt 2, wynika, że: