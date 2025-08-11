Obowiązujące dziś przepisy przewidują, że w tego rodzaju okolicznościach na nowego posiadacza samochodu przechodzi również dotychczasowe ubezpieczenie. Polisa wygasa w terminie, na który zawarto umowę, albo z dniem jej wcześniejszego pisemnego wypowiedzenia. Zmiana polega na umożliwieniu nowemu właścicielowi samodzielnego wskazania daty, wraz z którą ma wygasnąć ubezpieczenie OC jego pojazdu. Jednym ograniczeniem jest zakaz wypowiadania umowy z mocą wsteczną.

Nowe regulacje będą dotyczyły również właścicieli pojazdów wykorzystywanych do prac w gospodarstwie rolnym. Na tych samych zasadach zostanie uproszczona również procedura wypowiadania umowy ubezpieczenia od tzw. zdarzeń losowych obejmujących budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Analogiczne regulacje umożliwią wypowiadanie umowy ubezpieczenia OC dla rolnika, który wszedł w posiadanie gospodarstwa rolnego, uprzednio ubezpieczonego przez poprzedniego właściciela. Regułą ma być to, że polisa na gospodarstwo rolne wygasa wraz z upływem roku, czyli okresu, na który została zawarta. Rolnik zyska jednak prawo do jej wcześniejszego wypowiedzenia. Wówczas umowa wygaśnie wraz ze wskazanym przez niego dniem albo dniem wypowiedzenia umowy, jeśli rolnik nie wskaże żadnej konkretnej daty.

Co się zmieni w prawie? Zmiany w OC?

Te zmiany są realizacją deregulacyjnej polityki rządu Donalda Tuska. Jej celem jest usunięcie zbędnych barier administracyjnych i odchudzenie aktów prawa o przepisy nadmiernie komplikujące rzeczywistość przedsiębiorców oraz tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny:

Ustawa skierowana do podpisu przez prezydenta